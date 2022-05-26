https://ria.ru/20220526/dialog-1790778971.html

Косачев отметил важность диалога России и центральноамериканских стран

Косачев отметил важность диалога России и центральноамериканских стран - РИА Новости, 26.05.2022

Косачев отметил важность диалога России и центральноамериканских стран

Россия рассматривает взаимодействие со странами Центральной Америки как важную составную часть своего внешнеполитического курса на латиноамериканском... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:20

2022-05-26T10:20

2022-05-26T10:20

в мире

совет федерации рф

центральная америка

латинская америка

константин косачев

россия

оон

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Россия рассматривает взаимодействие со странами Центральной Америки как важную составную часть своего внешнеполитического курса на латиноамериканском направлении, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе совместного с Центральноамериканским парламентом семинаре "Парламентарии за мир".Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. В нем приняли участие более 50 депутатов-парламентариев из 6 государств-участников ПАРЛАСЕН.Свои приветствия направили участникам семинара спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Центральноамериканского парламента Гильермо Даниэль Ортега Рейес."Государства Центральной Америки являются нашими проверенными партнерами", - сказал Косачев, его слова цитирует пресс-служба СФ.Он отметил, что Россия рассматривает взаимодействие с центральноамериканскими странами как "важную составную часть российского внешнеполитического курса на латиноамериканском направлении"."Мы не смотрим на латиноамериканский регион исключительно через призму геополитических интересов и не ставим наших партнеров перед дилеммой, с кем им следует дружить, а с кем – нет. Мы против выстраивания барьеров, мы – за возведение мостов, за единую, политически и экономически устойчивую Латинскую Америку", - подчеркнул Косачев.Сенатор уверен, что совместная работа российских и центральноамериканских парламентариев открывает дополнительные возможности для координации позиций. Вице-спикер СФ высоко оценил важное значение, которое придают в ПАРЛАСЕН борьбе с героизацией фашизма.Косачев приветствовал развитие взаимодействия в космической сфере и инициативу по созданию Евразийско-Латиноамериканской парламентской ассамблеи.По итогам семинара принято Совместное заявление Совета Федерации и Центральноамериканского парламента. В документе отмечается активное формирование и углубление российско-центральноамериканского межпарламентского взаимодействия.Особо отмечено, что возрождение экстремистских идеологий, таких как фашизм и расовая дискриминация, недопустимо в современных демократических обществах. Отмечена недопустимость манипулирования историей в угоду достижения текущих политических целей отдельных групп, стремящихся нивелировать вклад и жертвы народов в ходе Второй мировой войны, особенно народов Советского Союза, сыгравших главную роль в разгроме и безоговорочной капитуляции нацистской Германии и её союзников.В заявлении также подчеркивается, что "ООН призвана играть центральную роль в международных делах, быть центром выработки и воплощения основополагающих норм международного права". Стороны призвали парламентариев всех стран мира к широкому диалогу и поиску мирных и цивилизованных ответов на новые глобальные вызовы и угрозы.

https://ria.ru/20220519/nikaragua-1789378576.html

https://ria.ru/20220523/amerika-1790139339.html

https://ria.ru/20220204/amerika-1770998468.html

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латинская америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, совет федерации рф, центральная америка, латинская америка, константин косачев, россия, оон, валентина матвиенко