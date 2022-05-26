https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт

"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт - РИА Новости, 26.05.2022

"Отказываются от денег": грозит ли России дефолт

Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание российского внешнего долга, действовавшую до 25 мая и позволявшую соблюдать финансовые обязательства в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:00

2022-05-26T08:09

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

открытие инвестиции

россия

сша

москва

санкции

международные резервы

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минфин США отказался продлить лицензию на обслуживание российского внешнего долга, действовавшую до 25 мая и позволявшую соблюдать финансовые обязательства в условиях санкций. Хотя американцы ведут Москву к техническому дефолту, стремясь заблокировать транзакции, у Центробанка есть все возможности платить по счетам.Плата по счетамО возможности технического дефолта, поскольку иностранные банки отказались исполнять поручения по суверенным еврооблигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042", заговорили еще в апреле. Российские власти заявили: готовы рассчитаться в рублях.Платеж в марте прошел в иностранной валюте, апрельский — в рублях.В мае Минфин гасил внешний долг в валюте выпуска суверенных еврооблигаций. Срок завершился 4 апреля, однако льготный период действовал до 4 мая. Как отмечали в Bloomberg, клиринговые центры в Европе обработали транзакцию на 650 миллионов долларов за 11 часов до его окончания, после чего средства начали распределять среди держателей евробондов "Россия-2022" и "Россия-2042".Фактически план Запада по заморозке валютных резервов, толкающий Москву к техническому дефолту, провалился. Платежи успешно провели.Оплатили заранееТогда Запад решил пойти дальше: Минфин США не продлил лицензию на оплату долговых обязательств.Ранее американским держателям госдолга России разрешили до 25 мая получать дивиденды. Для этого выпустили специальную лицензию, сделав исключение из санкций. Теперь возможность платить в долларах фактически заблокировали.К такому сценарию Минфин подготовился заранее: полностью погасил купон по еврооблигациям со сроком до 2026-го и 2036-го на 26,5 миллиона евро и 71,25 миллиона долларов соответственно. Ближайшие долларовые выплаты 23-24 июня. Если провести их не удастся, технический дефолт могут объявить в конце июля — после 30-дневного льготного периода.Что дальшеВ Минфине уже сообщили, что будут выплачивать госдолг в рублях."Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте России с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через Национальный расчетный депозитарий (НРД) в качестве платежного агента", — пояснили в ведомстве.То есть на счета держателей долга отправят рублевую сумму, эквивалентную обязательству в валюте для последующей конвертации."В данный момент у России нет проблем с валютной ликвидностью, так как экспорт существенно превышает импорт. Соответственно, платежные поручения могут выполняться через банки, которые еще работают в системе SWIFT, или через уполномоченные госкомпании. В этом случае — через Газпромбанк, где евро конвертируют в рубли для расчетов за газ", — уточняет Кочетков.Аннулирование лицензии, по сути, означает одно: России нельзя гасить внешние долги из валютных резервов. Таким образом, подчеркивают наблюдатели, все стороны прекрасно осознают кредитоспособность Москвы и прочих контрагентов, но политические решения оказываются обстоятельством непреодолимой силы. У государства пока есть средства и каналы их перечисления, поэтому вряд ли правительство выберет технический дефолт.Непредвиденные последствияВпрочем, если это случится, серьезных потрясений ждать не стоит. Нефтегазовые доходы не заморозить, кредитные рейтинги и без того на нуле, если не в отрицательной зоне, иностранный капитал в страну пойдет лишь через Азию, в основном Китай, а там совершенно все равно, какой кредитный рейтинг у России, перечисляет Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами."Единственная угроза — возможная распродажа российского госимущества за рубежом и новый виток разговоров о конфискации резервов ЦБ в пользу выплат долгов по бондам, но это нужно обсуждать ближе к переговорному процессу по реструктуризации, если таковой состоится", — добавляет эксперт.В любом случае поводов для паники нет: нынешнюю ситуацию никак нельзя сравнивать с "черным вторником" 1998-го, когда у государства действительно не было средств для обслуживания внутреннего и внешнего долга.В США это тоже понимают, поэтому к июньским выплатам, вероятно, придумают еще одну лазейку, чтобы получить деньги от России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/litsenziya-1790508675.html

https://ria.ru/20220525/dolg-1790614956.html

https://ria.ru/20220525/gosdolg-1790684018.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), открытие инвестиции, россия, сша, москва, санкции, международные резервы