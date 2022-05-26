Администратор "ДДТ" назвал бредом слухи о прекращении концертов группы
Администратор "ДДТ" назвал бредом информацию о прекращении концертной деятельности группы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСолист группы ДДТ Юрий Шевчук выступает на музыкальном фестивале "Нашествие 2016"
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Администратор "ДДТ" Вячеслав Ортюков опроверг распространяемую в СМИ информацию о якобы прекращении концертной деятельности группы в России.
"Это глупость. Мы проводим концерты в России по мере возможности",– сказал Ортюков РИА Новости.
На странице группы "ВКонтакте" также опубликован пост, где эту информацию назвали "бредом".
"Друзья, после вчерашнего прекрасного интервью Юрия Юлиановича (лидера "ДДТ" Шевчука - ред.) многие СМИ решили "хайпануть" и вырвали из контекста слова ЮЮ о концертах в России – якобы Шевчук заявил об их прекращении. Это бред! Группа может и хочет выступать, не сомневайтесь!" – говорится в сообщении.
Ранее в суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России. Певцу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".