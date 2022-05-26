https://ria.ru/20220526/ddt-1790787270.html

Администратор "ДДТ" назвал бредом слухи о прекращении концертов группы

Администратор "ДДТ" назвал бредом слухи о прекращении концертов группы - РИА Новости, 26.05.2022

Администратор "ДДТ" назвал бредом слухи о прекращении концертов группы

Администратор "ДДТ" Вячеслав Ортюков опроверг распространяемую в СМИ информацию о якобы прекращении концертной деятельности группы в России. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:13

2022-05-26T11:13

2022-05-26T11:13

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Администратор "ДДТ" Вячеслав Ортюков опроверг распространяемую в СМИ информацию о якобы прекращении концертной деятельности группы в России.На странице группы "ВКонтакте" также опубликован пост, где эту информацию назвали "бредом".Ранее в суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России. Певцу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".

https://ria.ru/20220525/shtraf-1790745690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ддт, юрий шевчук, шоу-бизнес