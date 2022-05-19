https://ria.ru/20220519/protokol-1789500722.html

В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России

В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России - РИА Новости, 19.05.2022

В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России

Административный протокол о публичной дискредитации лидером рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком Вооруженных сил России, составленный после концерта в Уфе, поступил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:31

2022-05-19T15:31

2022-05-19T18:30

россия

общество

уфа

республика башкортостан

юрий шевчук

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УФА, 19 мая — РИА Новости. Административный протокол о публичной дискредитации лидером рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком Вооруженных сил России, составленный после концерта в Уфе, поступил в Советский районный суд, сообщили в РИА Новости в суде.Концерт "ДДТ" прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта."Материал поступил, зарегистрирован в Советском районном суде города Уфы в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП России. Дата рассмотрения протокола пока не известна", — сообщили в Советском районном суде Уфы.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".

https://ria.ru/20220519/shevchuk-1789443866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, уфа, республика башкортостан, юрий шевчук