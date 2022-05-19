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В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России - РИА Новости, 19.05.2022
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В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России
В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России - РИА Новости, 19.05.2022
В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России
Административный протокол о публичной дискредитации лидером рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком Вооруженных сил России, составленный после концерта в Уфе, поступил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:31
2022-05-19T18:30
россия
общество
уфа
республика башкортостан
юрий шевчук
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УФА, 19 мая — РИА Новости. Административный протокол о публичной дискредитации лидером рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком Вооруженных сил России, составленный после концерта в Уфе, поступил в Советский районный суд, сообщили в РИА Новости в суде.Концерт "ДДТ" прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта."Материал поступил, зарегистрирован в Советском районном суде города Уфы в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП России. Дата рассмотрения протокола пока не известна", — сообщили в Советском районном суде Уфы.Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
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россия
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россия, общество, уфа, республика башкортостан, юрий шевчук
15:31 19.05.2022 (обновлено: 18:30 19.05.2022)
 
В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России

В суд Уфы поступил протокол на Юрия Шевчука о дискредитации ВС России во время концерта

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСолист группы "ДДТ" Юрий Шевчук
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Солист группы "ДДТ" Юрий Шевчук. Архивное фото
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УФА, 19 мая — РИА Новости. Административный протокол о публичной дискредитации лидером рок-группы "ДДТ" Юрием Шевчуком Вооруженных сил России, составленный после концерта в Уфе, поступил в Советский районный суд, сообщили в РИА Новости в суде.
Концерт "ДДТ" прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Один из организаторов мероприятия Радмир Усманов рассказал РИА Новости, что после концерта правоохранители составили в гримерке административный протокол на музыканта.
Солист группы ДДТ Юрий Шевчук - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 13:08Шоубиз
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе
"Материал поступил, зарегистрирован в Советском районном суде города Уфы в отношении Шевчука по части 1 статьи 20.3.3. КоАП России. Дата рассмотрения протокола пока не известна", — сообщили в Советском районном суде Уфы.
Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".
 
РоссияОбществоУфаРеспублика БашкортостанЮрий Шевчук
 
 
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