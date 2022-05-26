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На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/azovstal-1790790872.html
На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных
На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022
На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных
На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:03
2022-05-26T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Как заявил собеседник агентства, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что на территории комбината не осталось военнослужащих ВСУ или боевиков-националистов.Он уточнил, что такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на "Азовстали" никого не осталось, можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы.Эти работы потребуют времени, так как территория завода превышает десять квадратных километров, пояснил Пушилин.По его словам, важно, помимо скорости, уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.Российское министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела.Как заявил Пушилин, власти ДНР готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ, боевиками и иностранными наемниками.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/plennye-1790553101.html
https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:03 26.05.2022 (обновлено: 14:45 26.05.2022)
 
На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных

Глава ДНР Пушилин заявил о задержании на "Азовстали" спрятавшихся при сдаче в плен военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе
Военнослужащий батальона Восток Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащий батальона "Восток" Народной милиции ДНР обходит территорию разрушенного комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Как заявил собеседник агентства, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что на территории комбината не осталось военнослужащих ВСУ или боевиков-националистов.

"Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок "Азовстали", а там территория достаточно серьезная. <…> Пока никто в этом не распишется".

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отвечает на вопросы журналистов на брифинге в Мариуполе
Денис Пушилин
глава Донецкой Народной Республики
Он уточнил, что такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на "Азовстали" никого не осталось, можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы.
Командир украинского нацбатальона Азов (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) Денис Прокопенко - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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Жена сдавшегося командира "Азова" рассказала об условиях его содержания
Эти работы потребуют времени, так как территория завода превышает десять квадратных километров, пояснил Пушилин.
По его словам, важно, помимо скорости, уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.
"У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование", — добавил глава республики.
Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.
Сдались безоговорочно: пленные украинские боевики с "Азовстали"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

Сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов привезли в следственный изолятор в Еленовке
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов в автобусе, который выехал с территории завода Азовсталь в Мариуполе
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов у следственного изолятора в Еленовке
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов сидят в автобусе у следственного изолятора в Еленовке
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
1 из 10

Боевики начали сдаваться в плен 16 мая. За два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 10

Колонна, выехавшая из Мариуполя, разделилась на две части: одна (с ранеными) уехала в Новоазовск, другая — в Еленовку, где находится импровизированный лагерь для пленных.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
3 из 10

Киев попытался представить выход боевиков как "эвакуацию". В России на это ответили, что трактовка произошедшего может быть только одна: они сдаются.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 10

"Те военные, которые укрывались на территории "Азовстали", они складывают оружие и сдаются", — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 10

Боевики батальона "Азов" (против них в России возбуждено уголовное дело) сдались безоговорочно, отметил также первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 10

Теперь бойцов допросят российские следователи: установят личности и проверят на причастность к преступлениям против мирного населения.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 10

Киев хочет обменять раненых военных с "Азовстали" на российских пленных. Тем временем в России ведутся дискуссии о том, как поступить c националистами.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 10

Верховный суд России 26 мая рассмотрит дело о признании батальона "Азов" террористической организацией.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить постановление о невозможности обмена пленных из "Азова".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", — сказал Володин.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Российское министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела.
Как заявил Пушилин, власти ДНР готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ, боевиками и иностранными наемниками.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Тролль и Заяц обходят позиции в районе Азовстали - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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