https://ria.ru/20220526/azovstal-1790790872.html

На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных

На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных - РИА Новости, 26.05.2022

На "Азовстали" задержали спрятавшихся украинских военных

На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:03

2022-05-26T11:03

2022-05-26T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. На комбинате "Азовсталь" в Мариуполе обнаружили украинских военнослужащих, спрятавшихся или отставших при сдаче в плен, сообщил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Как заявил собеседник агентства, сейчас нельзя с уверенностью сказать, что на территории комбината не осталось военнослужащих ВСУ или боевиков-националистов.Он уточнил, что такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на "Азовстали" никого не осталось, можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы.Эти работы потребуют времени, так как территория завода превышает десять квадратных километров, пояснил Пушилин.По его словам, важно, помимо скорости, уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.Российское министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории комбината "Азовсталь". Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка "Азов", против которых в России возбуждены уголовные дела.Как заявил Пушилин, власти ДНР готовят документы для трибунала над сдавшимися в плен бойцами ВСУ, боевиками и иностранными наемниками.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/plennye-1790553101.html

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр