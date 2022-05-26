https://ria.ru/20220526/aes-1790828326.html
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2022
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:08
2022-05-26T13:08
2022-05-26T13:08
рафаэль гросси
фумио кисида
япония
магатэ
запорожская аэс
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки согласовываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных."Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки она сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что речь идет о том, с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП, на каком транспорте и так далее."Вот эти все детали они сейчас согласовывают", - отметил Песков, добавив, что контакты осуществляются и работа ведется.
https://ria.ru/20220427/nota-1785843871.html
https://ria.ru/20220401/ukraina-1781275242.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, фумио кисида, япония, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, россия, украина
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков
Песков: МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки согласовываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой
выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС
, которая находится под контролем российских военных.
"Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки она сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что речь идет о том, с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП, на каком транспорте и так далее.
"Вот эти все детали они сейчас согласовывают", - отметил Песков, добавив, что контакты осуществляются и работа ведется.