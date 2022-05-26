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МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2022
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МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков - РИА Новости, 26.05.2022
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:08
2022-05-26T13:08
рафаэль гросси
фумио кисида
япония
магатэ
запорожская аэс
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки согласовываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных."Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки она сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", - сказал Песков журналистам.Он уточнил, что речь идет о том, с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП, на каком транспорте и так далее."Вот эти все детали они сейчас согласовывают", - отметил Песков, добавив, что контакты осуществляются и работа ведется.
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рафаэль гросси, фумио кисида, япония, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, россия, украина
13:08 26.05.2022
 
МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по Запорожской АЭС, заявил Песков

Песков: МАГАТЭ контактирует с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОхладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) находится в контакте с Россией и Украиной по вопросу доступа на Запорожскую АЭС, детали поездки согласовываются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.
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"Агентство находится в контакте и с украинской стороной, и с российской стороной по вопросу организации этой поездки. Естественно, организация такой поездки она сопряжена с необходимостью урегулирования целого ряда логистических и технических вопросов", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что речь идет о том, с какой стороны заезжать, с какой территории, через какие КПП, на каком транспорте и так далее.
"Вот эти все детали они сейчас согласовывают", - отметил Песков, добавив, что контакты осуществляются и работа ведется.
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