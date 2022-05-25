https://ria.ru/20220525/yakutiya-1790525891.html

В Якутии стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей

В Якутии стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 25.05.2022

В Якутии стобалльники ЕГЭ получат по сто тысяч рублей

Стобалльники ЕГЭ в Якутии получат по 100 тысяч рублей премии в честь столетия Якутской АССР, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:29

2022-05-25T05:29

2022-05-25T05:29

общество

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Стобалльники ЕГЭ в Якутии получат по 100 тысяч рублей премии в честь столетия Якутской АССР, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.В 2021 году почти 30 выпускников школ Якутии получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Каждый стобалльник получил премию по 15 тысяч рублей, а их педагоги – по 20 тысяч.Отмечается, что, по мнению Николаева, премия станет заслуженным стимулом за их старания.По данным региональных властей, максимальное количество выпускников, набравших 100 баллов, приходится на 2017 год (49 выпускников): 37 по русскому языку, шесть по математике, два по физике, два по информатике, по одному по истории и литературе.Экзаменационная кампания в Якутии стартовала 19 мая и проводится с использованием новых технологий. В 2022 году открыто 311 пунктов проведения экзамена. На участие в ГИА-11 в основной период всего зарегистрировано 8498 человек. На участие в ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) заявлено 230 человек. "По объективности проведения ЕГЭ и иных оценочных процедур Республика Саха (Якутия) входит в "зеленую зону", заняв 21-22 позиции из 85 субъектов РФ", - добавили в пресс-службе.

https://sn.ria.ru/20220520/ege-1789675917.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, республика саха (якутия)