https://ria.ru/20220525/vsu-1790687600.html

Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе

Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе - РИА Новости, 25.05.2022

Кулеба назвал украинскую армию сильнейшей в Европе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сильнейшей в Европе украинскую армию, которая, по данным Минобороны РФ, потеряла уже более 3 тыс танков и свыше 150... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:40

2022-05-25T17:40

2022-05-25T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мид украины

дмитрий кулеба

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сильнейшей в Европе украинскую армию, которая, по данным Минобороны РФ, потеряла уже более 3 тыс танков и свыше 150 самолетов."Нам говорили, что наша армия не готова. Посмотрите на нее сейчас. Это сильнейшая армия в Европе", - сказал Кулеба на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, комментируя возможность вступления Украины в НАТО. По мнению Кулебы, вопрос членства Украины в альянсе не зависит от того, соответствует ли она каким-либо критериям, а основывается на "политическом понимании, кто подходит нам, а кто нет".Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированных машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации. В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства на 16 апреля, потери в разы выше - 23 367 погибших. Россия опубликовала первые списки с поименным перечислением погибших и раненых украинских военных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html

https://ria.ru/20220516/oruzhie-1788816115.html

https://ria.ru/20220525/litva-1790600822.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, нато, ситуация в днр и лнр