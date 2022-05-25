https://ria.ru/20220525/voronezh-1790581344.html

Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области

Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области - РИА Новости, 25.05.2022

Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области

Желтый уровень террористической опасности будет отменен в двух приграничных районах Воронежской области с 26 мая, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:44

2022-05-25T11:44

2022-05-25T11:55

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

александр гусев (государственный служащий)

ситуация в днр и лнр

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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности будет отменен в двух приграничных районах Воронежской области с 26 мая, сообщает администрация региона."Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий ("желтый") уровень террористической опасности отменен с 00.00 26.05.2022", - говорится в сообщении.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля. По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.

https://ria.ru/20220523/pvo-1790097065.html

воронежская область

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Кирилл Волков

воронежская область, происшествия, александр гусев (государственный служащий), ситуация в днр и лнр