https://ria.ru/20220525/voronezh-1790581344.html
Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области
Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области - РИА Новости, 25.05.2022
Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области
Желтый уровень террористической опасности будет отменен в двух приграничных районах Воронежской области с 26 мая, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:44
2022-05-25T11:44
2022-05-25T11:55
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
александр гусев (государственный служащий)
ситуация в днр и лнр
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ВОРОНЕЖ, 25 мая – РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности будет отменен в двух приграничных районах Воронежской области с 26 мая, сообщает администрация региона."Решением председателя антитеррористической комиссии Воронежской области, губернатора Воронежской области Александра Гусева ранее установленный на территории Россошанского и Кантемировского муниципальных районов Воронежской области высокий ("желтый") уровень террористической опасности отменен с 00.00 26.05.2022", - говорится в сообщении.Желтый уровень террористической опасности (второй по установленной шкале из трех существующих) в двух приграничных районах Воронежской области - Кантемировском и Россошанском - был введен с 11 апреля. По словам Гусева, такой режим предполагает, прежде всего, усиление работы структур, которые обеспечивают правопорядок и безопасность.
https://ria.ru/20220523/pvo-1790097065.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, происшествия, александр гусев (государственный служащий), ситуация в днр и лнр
11:44 25.05.2022 (обновлено: 11:55 25.05.2022)
Желтый уровень опасности отменят в двух районах Воронежской области
Желтый уровень опасности отменят в двух приграничных районах Воронежской области