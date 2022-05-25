https://ria.ru/20220525/video-1790525662.html

В Сети появилось видео, где запечатлен подозреваемый в стрельбе в Техасе

В Сети появилось видео, где запечатлен подозреваемый в стрельбе в Техасе - РИА Новости, 25.05.2022

В Сети появилось видео, где запечатлен подозреваемый в стрельбе в Техасе

В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен Сальвадор Рамос - 18-летний житель техасского городка Ювальде, устроивший... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:22

2022-05-25T05:22

2022-05-25T05:22

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. В социальных сетях опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен Сальвадор Рамос - 18-летний житель техасского городка Ювальде, устроивший стрельбу в местной школе.На записи продолжительностью в несколько секунд молодой человек вбегает в здание.По последним данным, в результате стрельбы, которую устроил Рамос, погибли 18 детей и их учительница, затем стрелявшего уничтожили сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой, а перед этим он попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.Возраст и имена погибших, а также их окончательное число власти пока не приводят, ссылаясь на необходимость сначала оповестить семьи. В американских начальных школах обычно учатся дети в возрасте от пяти до 11 лет.В Ювальде, который расположен на полпути от мексиканской границы к крупному городу Сан-Антонио, проживают порядка 16 тысяч человек.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил 10 человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.Выступая со специальным обращением к нации во вторник, президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. "И не говорите мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - подчеркнул глава государства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша