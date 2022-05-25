https://ria.ru/20220525/upakovka-1790586022.html

Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки

Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки - РИА Новости, 25.05.2022

Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки

Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

2022-05-25T11:59

экономика

россия

московская область (подмосковье)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

tetra pak

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В Минпромторге России создана рабочая группа. Буквально в пятницу, 20 мая, на площадке Минсельхоза России велось обсуждение рабочих процессов с производителями и потребителями упаковки. Эта работа продолжается на регулярной основе", - сообщили в пресс-службе.Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в РФ – такую информацию сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к компании. Через несколько часов того же дня компания сообщила, что в настоящее время продолжает работу в стране, и производство упаковки на фабрике Tetra Pak в Московской области сохраняется.В свою очередь в пресс-службе министерства сообщили, что прямо сейчас идет работа с компанией Sylvamo по изготовлению легкограммажного картона для порционной упаковки 0,2 литра, в том числе и для обеспечения порционной упаковки. "Рассчитываем на успешный запуск производства в первой половине июня", - сообщили в пресс-службе.По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.

https://ria.ru/20220422/upakovka-1784838034.html

https://ria.ru/20220414/upakovka-1783459199.html

россия

московская область (подмосковье)

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), tetra pak