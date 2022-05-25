Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки
Минпромторг создал рабочую группу для обсуждения вопросов производства упаковки
Стенд Минпромторга России. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В Минпромторге России создана рабочая группа. Буквально в пятницу, 20 мая, на площадке Минсельхоза России велось обсуждение рабочих процессов с производителями и потребителями упаковки. Эта работа продолжается на регулярной основе", - сообщили в пресс-службе.
Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в РФ – такую информацию сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к компании. Через несколько часов того же дня компания сообщила, что в настоящее время продолжает работу в стране, и производство упаковки на фабрике Tetra Pak в Московской области сохраняется.
В свою очередь в пресс-службе министерства сообщили, что прямо сейчас идет работа с компанией Sylvamo по изготовлению легкограммажного картона для порционной упаковки 0,2 литра, в том числе и для обеспечения порционной упаковки. "Рассчитываем на успешный запуск производства в первой половине июня", - сообщили в пресс-службе.
По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.
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