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Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки - РИА Новости, 25.05.2022
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Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки
Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки - РИА Новости, 25.05.2022
Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки
Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:59
2022-05-25T11:59
экономика
россия
московская область (подмосковье)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
tetra pak
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства."В Минпромторге России создана рабочая группа. Буквально в пятницу, 20 мая, на площадке Минсельхоза России велось обсуждение рабочих процессов с производителями и потребителями упаковки. Эта работа продолжается на регулярной основе", - сообщили в пресс-службе.Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в РФ – такую информацию сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к компании. Через несколько часов того же дня компания сообщила, что в настоящее время продолжает работу в стране, и производство упаковки на фабрике Tetra Pak в Московской области сохраняется.В свою очередь в пресс-службе министерства сообщили, что прямо сейчас идет работа с компанией Sylvamo по изготовлению легкограммажного картона для порционной упаковки 0,2 литра, в том числе и для обеспечения порционной упаковки. "Рассчитываем на успешный запуск производства в первой половине июня", - сообщили в пресс-службе.По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.
https://ria.ru/20220422/upakovka-1784838034.html
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россия
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экономика, россия, московская область (подмосковье), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), tetra pak
11:59 25.05.2022
 
Минпромторг создал рабочую группу по вопросам производства упаковки

Минпромторг создал рабочую группу для обсуждения вопросов производства упаковки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минпромторг РФ создал рабочую группу для обсуждения производственных процессов с потребителями и производителями упаковки напитков, в том числе молочных, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Минпромторге России создана рабочая группа. Буквально в пятницу, 20 мая, на площадке Минсельхоза России велось обсуждение рабочих процессов с производителями и потребителями упаковки. Эта работа продолжается на регулярной основе", - сообщили в пресс-службе.
Производство гофрокартона - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 08:13
Производителей упаковки хотят включить в системообразующие предприятия
Головная компания международного производителя упаковки Tetra Pak разрывает связи с российской "дочкой" (АО "Тетра Пак") и прекращает работу в РФ – такую информацию сообщил в понедельник РИА Новости источник, близкий к компании. Через несколько часов того же дня компания сообщила, что в настоящее время продолжает работу в стране, и производство упаковки на фабрике Tetra Pak в Московской области сохраняется.
В свою очередь в пресс-службе министерства сообщили, что прямо сейчас идет работа с компанией Sylvamo по изготовлению легкограммажного картона для порционной упаковки 0,2 литра, в том числе и для обеспечения порционной упаковки. "Рассчитываем на успешный запуск производства в первой половине июня", - сообщили в пресс-службе.
По экспертным данным, на сегодняшний день АО "Тетра Пак" обеспечивает упаковкой порядка 50% крупнейших производителей молочной продукции, на долю российской винодельческой продукции в тетрапаках приходится около 5-7% оборота винной категории крупных сетей.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Tetra Pak
 
 
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