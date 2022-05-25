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В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи - РИА Новости, 25.05.2022
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В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи
В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи - РИА Новости, 25.05.2022
В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи
Украинские олигархи могут разворовать помощь США и Евросоюза, предназначенную для восстановления страны, пишет обозреватель американского журнала Foreign Policy РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:36
2022-05-25T16:20
в мире
денис шмыгаль
урсула фон дер ляйен
украина
еврокомиссия
евросоюз
киев
брюссель
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские олигархи могут разворовать помощь США и Евросоюза, предназначенную для восстановления страны, пишет обозреватель американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.Как напомнил автор, премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от западных стран 25 миллиардов долларов в течение пяти месяцев, а затем еще 600 миллиардов на более обширную программу восстановления экономики государства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала страны ЕС приготовиться к оказанию необходимой поддержки Киеву."Однако многочисленные клептократы в экономике и властных структурах могут попытаться использовать иностранную помощь для компенсации собственных потерь", — отметил Шин.По его словам, суровая правда заключается в том, что попытки Брюсселя улучшить антикоррупционные механизмы на Украине не имели успеха. Как ранее указывала Европейская счетная палата, реформы в этой сфере, проведенные в 2021 году, оказались неэффективными. Журналист уверен, что Евросоюзу нужно переосмыслить подходы к развитию антикоррупционных возможностей Киева, учитывая негативный опыт прошлого.
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в мире, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, евросоюз, киев, брюссель, сша
15:36 25.05.2022 (обновлено: 16:20 25.05.2022)
 
В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи

Foreign Policy: киевские олигархи разворуют западную помощь для реконструкции Украины

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские олигархи могут разворовать помощь США и Евросоюза, предназначенную для восстановления страны, пишет обозреватель американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.
Как напомнил автор, премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от западных стран 25 миллиардов долларов в течение пяти месяцев, а затем еще 600 миллиардов на более обширную программу восстановления экономики государства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала страны ЕС приготовиться к оказанию необходимой поддержки Киеву.
"Однако многочисленные клептократы в экономике и властных структурах могут попытаться использовать иностранную помощь для компенсации собственных потерь", — отметил Шин.
По его словам, суровая правда заключается в том, что попытки Брюсселя улучшить антикоррупционные механизмы на Украине не имели успеха. Как ранее указывала Европейская счетная палата, реформы в этой сфере, проведенные в 2021 году, оказались неэффективными. Журналист уверен, что Евросоюзу нужно переосмыслить подходы к развитию антикоррупционных возможностей Киева, учитывая негативный опыт прошлого.
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В миреДенис ШмыгальУрсула фон дер ЛяйенУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзКиевБрюссельСША
 
 
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