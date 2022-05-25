https://ria.ru/20220525/ukraina-1790643367.html

В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи

В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи - РИА Новости, 25.05.2022

В США рассказали, почему нельзя выделять Украине миллиарды долларов помощи

Украинские олигархи могут разворовать помощь США и Евросоюза, предназначенную для восстановления страны, пишет обозреватель американского журнала Foreign Policy РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:36

2022-05-25T15:36

2022-05-25T16:20

в мире

денис шмыгаль

урсула фон дер ляйен

украина

еврокомиссия

евросоюз

киев

брюссель

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские олигархи могут разворовать помощь США и Евросоюза, предназначенную для восстановления страны, пишет обозреватель американского журнала Foreign Policy Фрэнсис Шин.Как напомнил автор, премьер-министр Денис Шмыгаль требовал от западных стран 25 миллиардов долларов в течение пяти месяцев, а затем еще 600 миллиардов на более обширную программу восстановления экономики государства. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, призвала страны ЕС приготовиться к оказанию необходимой поддержки Киеву."Однако многочисленные клептократы в экономике и властных структурах могут попытаться использовать иностранную помощь для компенсации собственных потерь", — отметил Шин.По его словам, суровая правда заключается в том, что попытки Брюсселя улучшить антикоррупционные механизмы на Украине не имели успеха. Как ранее указывала Европейская счетная палата, реформы в этой сфере, проведенные в 2021 году, оказались неэффективными. Журналист уверен, что Евросоюзу нужно переосмыслить подходы к развитию антикоррупционных возможностей Киева, учитывая негативный опыт прошлого.

https://ria.ru/20220514/ukraina-1788550900.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, денис шмыгаль, урсула фон дер ляйен, украина, еврокомиссия, евросоюз, киев, брюссель, сша