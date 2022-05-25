https://ria.ru/20220525/twitter-1790745525.html
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети - РИА Новости, 25.05.2022
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:09
2022-05-25T23:09
2022-05-25T23:11
технологии
параг агравал
илон маск
twitter
в мире
джек дорси
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В ноябре прошлого года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а в среду окончательно отмежевался от руководящих органов Twitter.Акционеры собрались в преддверии возможного приобретения компании предпринимателем Илоном Маском, который предложил за нее 44 миллиарда долларов, но поставил сделку на паузу до прояснения вопроса с количеством ботов среди подписчиков социальной сети.
https://ria.ru/20220517/mask-1788926610.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, параг агравал, илон маск, twitter, в мире, джек дорси
23:09 25.05.2022 (обновлено: 23:11 25.05.2022)
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети