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Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети - РИА Новости, 25.05.2022
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Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети - РИА Новости, 25.05.2022
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети
Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T23:09
2022-05-25T23:11
технологии
параг агравал
илон маск
twitter
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В ноябре прошлого года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а в среду окончательно отмежевался от руководящих органов Twitter.Акционеры собрались в преддверии возможного приобретения компании предпринимателем Илоном Маском, который предложил за нее 44 миллиарда долларов, но поставил сделку на паузу до прояснения вопроса с количеством ботов среди подписчиков социальной сети.
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технологии, параг агравал, илон маск, twitter, в мире, джек дорси
23:09 25.05.2022 (обновлено: 23:11 25.05.2022)
 
Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети

Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.
В ноябре прошлого года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а в среду окончательно отмежевался от руководящих органов Twitter.
Акционеры собрались в преддверии возможного приобретения компании предпринимателем Илоном Маском, который предложил за нее 44 миллиарда долларов, но поставил сделку на паузу до прояснения вопроса с количеством ботов среди подписчиков социальной сети.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:25
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
 
ТехнологииПараг АгравалИлон МаскTwitterВ миреДжек Дорси
 
 
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