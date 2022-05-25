https://ria.ru/20220525/twitter-1790745525.html

Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети - РИА Новости, 25.05.2022

Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров соцсети

Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T23:09

2022-05-25T23:09

2022-05-25T23:11

технологии

параг агравал

илон маск

twitter

в мире

джек дорси

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Основатель и бывший глава Twitter Джек Дорси покинул совет директоров социальной сети, объявлено на ежегодном собрании акционеров компании.В ноябре прошлого года Дорси передал пост генерального директора Парагу Агравалу, а в среду окончательно отмежевался от руководящих органов Twitter.Акционеры собрались в преддверии возможного приобретения компании предпринимателем Илоном Маском, который предложил за нее 44 миллиарда долларов, но поставил сделку на паузу до прояснения вопроса с количеством ботов среди подписчиков социальной сети.

https://ria.ru/20220517/mask-1788926610.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, параг агравал, илон маск, twitter, в мире, джек дорси