https://ria.ru/20220525/trud-1790696969.html

Котяков оценил ситуацию на рынке труда

Котяков оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 25.05.2022

Котяков оценил ситуацию на рынке труда

Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:09

2022-05-25T18:09

2022-05-25T18:19

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

общество

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Дополнительно мы предусмотрели меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта. Мы сегодня отметили, что у нас ситуация на рынке труда является стабильной", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Так, по данным министра, в центрах занятости сегодня зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" предложено порядка 2 миллионов вакансий, отметил Котяков.

https://ria.ru/20220519/posobie-1789541684.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество, владимир путин