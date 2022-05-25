https://ria.ru/20220525/trud-1790696969.html
Котяков оценил ситуацию на рынке труда
Котяков оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 25.05.2022
Котяков оценил ситуацию на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:09
2022-05-25T18:09
2022-05-25T18:19
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
общество
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Дополнительно мы предусмотрели меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта. Мы сегодня отметили, что у нас ситуация на рынке труда является стабильной", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Так, по данным министра, в центрах занятости сегодня зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" предложено порядка 2 миллионов вакансий, отметил Котяков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество, владимир путин
18:09 25.05.2022 (обновлено: 18:19 25.05.2022)
Котяков оценил ситуацию на рынке труда
Глава Минтруда Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в России стабильная