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Котяков оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 25.05.2022
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Котяков оценил ситуацию на рынке труда
Котяков оценил ситуацию на рынке труда - РИА Новости, 25.05.2022
Котяков оценил ситуацию на рынке труда
Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:09
2022-05-25T18:19
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
общество
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Дополнительно мы предусмотрели меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта. Мы сегодня отметили, что у нас ситуация на рынке труда является стабильной", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Так, по данным министра, в центрах занятости сегодня зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" предложено порядка 2 миллионов вакансий, отметил Котяков.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество, владимир путин
18:09 25.05.2022 (обновлено: 18:19 25.05.2022)
 
Котяков оценил ситуацию на рынке труда

Глава Минтруда Котяков заявил, что ситуация на рынке труда в России стабильная

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ситуация на рынке труда в России на сегодняшний день стабильна, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"Дополнительно мы предусмотрели меры для поддержки граждан, которые потеряли работу после 1 марта. Мы сегодня отметили, что у нас ситуация на рынке труда является стабильной", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.
Так, по данным министра, в центрах занятости сегодня зарегистрировано порядка 673 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы на текущую дату. При этом в базе вакансий на портале "Работа России" предложено порядка 2 миллионов вакансий, отметил Котяков.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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Минтруд спрогнозировал размер социальных пособий к 2025 году
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Антон КотяковОбществоВладимир Путин
 
 
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