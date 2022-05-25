https://ria.ru/20220525/gossovet-1790595971.html
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2022
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:36
2022-05-25T17:36
2022-05-25T18:23
политика
владимир путин
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Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат.
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на заседании Президиума Госсовета
8166106 15.04.2022 15 апреля 2022. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Михаил Климентьев / РИА Новости
2022-05-25T17:36
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PT74M07S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, видео
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат.
2022-05-25T17:36
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PT74M07S
17:36 25.05.2022 (обновлено: 18:23 25.05.2022)
Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат.