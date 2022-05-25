https://ria.ru/20220525/gossovet-1790595971.html

Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция

Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.05.2022

Путин проводит заседание Госсовета. Прямая трансляция

Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:36

2022-05-25T17:36

2022-05-25T18:23

политика

владимир путин

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Владимир Путин принимает участие в президиуме Госсовета по социальным вопросам, на заседании в том числе обсуждается индексация социальных выплат.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на заседании Президиума Госсовета 8166106 15.04.2022 15 апреля 2022. Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции. Михаил Климентьев / РИА Новости 2022-05-25T17:36 true PT74M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

политика, владимир путин, видео