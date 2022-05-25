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В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022
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В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе
В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе - РИА Новости, 25.05.2022
В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе
Все 19 учеников и двое учителей техасской школы были убиты в пределах классной комнаты, в которой забаррикадировался преступник прежде, чем его ликвидировали... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:16
2022-05-25T16:17
в мире
техас
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Все 19 учеников и двое учителей техасской школы были убиты в пределах классной комнаты, в которой забаррикадировался преступник прежде, чем его ликвидировали полицейские, сообщил официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарез.В серии телеинтервью он рассказал подробности массового расстрела, который произошел накануне в городке Ювальде, став самым кровопролитным преступление подобного рода за последние десять лет."Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал Оливарез."Это небольшая классная комната, где могло находиться от 25 до 30 учеников плюс двое учителей... Типичный класс с группой детей, которые были там все вместе и не имели возможности куда-то убежать", - добавил он.Местные полицейские, по его словам, практически сразу получили сигнал о проникновении в школу вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными."Они начали выбивать стекла в окнах, пытаясь эвакуировать детей и педагогов", - сказал Оливарез.Штурм классной комнаты, занятой преступником после первой стычки с полицейскими, начался, когда подоспело подкрепление. "Они были также встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.Нападению на школу, по словам Оливареза, предшествовала ссора подозреваемого с бабушкой, которую он застрелил и скрылся с места преступления на автомобиле. Машина попала в аварию рядом со школой. Оливарез опроверг сообщения о том, что преступник, имевший при себе по меньшей мере одну винтовку, в это время уходил от полицейского преследования.В нападавшем опознали 18-летнего местного жителя. По словам Оливареза, он жил с бабушкой и дедушкой, не работал и учился в местной старшей школе.
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в мире, техас
16:16 25.05.2022 (обновлено: 16:17 25.05.2022)
 
В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе

Полиция США: техасский стрелок забаррикадировался в классе и убивал школьников и учителей

© AP Photo / Dario Lopez-MillsСотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Все 19 учеников и двое учителей техасской школы были убиты в пределах классной комнаты, в которой забаррикадировался преступник прежде, чем его ликвидировали полицейские, сообщил официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарез.
В серии телеинтервью он рассказал подробности массового расстрела, который произошел накануне в городке Ювальде, став самым кровопролитным преступление подобного рода за последние десять лет.
"Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал Оливарез.
"Это небольшая классная комната, где могло находиться от 25 до 30 учеников плюс двое учителей... Типичный класс с группой детей, которые были там все вместе и не имели возможности куда-то убежать", - добавил он.
Стрельба в начальной школе в Техасе
© AFP 2022 / Allison Dinner

Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.

Девочка плачет после стрельбы в начальной школе в Ювалде, штате Техас
1 из 14

Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.

© AFP 2022 / Allison Dinner
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.

Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
2 из 14

Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell

В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.

Сотрудники правоохранительных органов у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
3 из 14

В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.

© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.

Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
4 из 14

Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar

Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.

Люди собираются на главной площади города Ювальде для молитвы после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас
5 из 14

Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.

© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

Нападавшего уничтожили полицейские.

Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
6 из 14

Нападавшего уничтожили полицейские.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar

Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.

Дом предполагаемого стрелка, 18-летнего Сальвадора Рамоса
7 из 14

Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.

© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.

Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас
8 из 14

Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
© AP Photo / Dario Lopez-Mills

За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.

Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
9 из 14

За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell

По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.

Люди плачут после массовой стрельбы в начальной школе в городе Ювалде, штат Техас
10 из 14

По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.

© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell
© AP Photo / Phil Sears

Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.

Сенатор Лорен Бук перед минутой молчания в связи со стрельбой в школе в Ювальде, штат Техас
11 из 14

Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.

© AP Photo / Phil Sears
© AP Photo / Frank Franklin II

Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.

Игроки Нью-Йорк Янкис во время минуты молчания перед бейсбольным матчем против Балтимор Ориолс
12 из 14

Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.

© AP Photo / Frank Franklin II
© AFP 2022 / Getty Images/Anna Moneymaker

Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.

Приспущенный американский флаг над Белым домом после массовой стрельбы в начальной школе Техаса
13 из 14

Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.

© AFP 2022 / Getty Images/Anna Moneymaker
© AFP 2022 / Stefani Reynolds

"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.

Президент США Джо Байден выступает с речью в Белом доме после массовой стрельбы в начальной школе в Ювалде, штат Техас
14 из 14

"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.

© AFP 2022 / Stefani Reynolds
1 из 14

Трагедия в Ювальде случилась утром 24 мая. Злоумышленник ворвался в школу с пистолетом и, предположительно, автоматической винтовкой.

© AFP 2022 / Allison Dinner
2 из 14

Перед этим 18-летний Сальвадор Рамос попал в ДТП, скрываясь с места убийства собственной бабушки.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
3 из 14

В результате стрельбы в школе погибли 18 детей и трое взрослых.

© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell
4 из 14

Злоумышленник жестоко и методично убил учеников и учителя, рассказал на пресс-конференции губернатор штата Техас Грег Эбботт.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
5 из 14

Жители Ювальде собрались на главной площади города для молитвы после стрельбы в школе.

© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
6 из 14

Нападавшего уничтожили полицейские.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
7 из 14

Местная полиция сообщила, что стрелявший действовал в одиночку.

© AFP 2022 / Getty Images/Jordan Vonderhaar
8 из 14

Архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Силлер утешает семьи после стрельбы в школе.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
9 из 14

За несколько дней до произошедшего Рамос выложил в соцсеть фото двух винтовок типа AR15. Как рассказал его бывший одноклассник, злоумышленник прислал ему фото оружия и рюкзака с патронами.

© AP Photo / Dario Lopez-Mills
10 из 14

По словам одноклассника, Рамос часто был предметом насмешек в школе из-за внешнего вида и финансового положения семьи.

© AFP 2022 / Getty Images/Brandon Bell
11 из 14

Стрельба в Ювальде стала самой кровопролитной за последние десять лет.

© AP Photo / Phil Sears
12 из 14

Губернатор Техаса распорядился провести полное расследование трагедии.

© AP Photo / Frank Franklin II
13 из 14

Президент США в специальном обращении к нации призвал бросить вызов оружейному лобби.

© AFP 2022 / Getty Images/Anna Moneymaker
14 из 14

"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна!" — сказал Джо Байден.

© AFP 2022 / Stefani Reynolds
Местные полицейские, по его словам, практически сразу получили сигнал о проникновении в школу вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными.
"Они начали выбивать стекла в окнах, пытаясь эвакуировать детей и педагогов", - сказал Оливарез.
Штурм классной комнаты, занятой преступником после первой стычки с полицейскими, начался, когда подоспело подкрепление. "Они были также встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.
Нападению на школу, по словам Оливареза, предшествовала ссора подозреваемого с бабушкой, которую он застрелил и скрылся с места преступления на автомобиле. Машина попала в аварию рядом со школой. Оливарез опроверг сообщения о том, что преступник, имевший при себе по меньшей мере одну винтовку, в это время уходил от полицейского преследования.
В нападавшем опознали 18-летнего местного жителя. По словам Оливареза, он жил с бабушкой и дедушкой, не работал и учился в местной старшей школе.
На месте стрельбы в техасской школе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 05:22
В Сети появилось видео, где запечатлен подозреваемый в стрельбе в Техасе
 
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