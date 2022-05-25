В полиции США рассказали подробности стрельбы в техасской школе

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Все 19 учеников и двое учителей техасской школы были убиты в пределах классной комнаты, в которой забаррикадировался преступник прежде, чем его ликвидировали полицейские, сообщил официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарез.В серии телеинтервью он рассказал подробности массового расстрела, который произошел накануне в городке Ювальде, став самым кровопролитным преступление подобного рода за последние десять лет."Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал Оливарез."Это небольшая классная комната, где могло находиться от 25 до 30 учеников плюс двое учителей... Типичный класс с группой детей, которые были там все вместе и не имели возможности куда-то убежать", - добавил он.Местные полицейские, по его словам, практически сразу получили сигнал о проникновении в школу вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными."Они начали выбивать стекла в окнах, пытаясь эвакуировать детей и педагогов", - сказал Оливарез.Штурм классной комнаты, занятой преступником после первой стычки с полицейскими, начался, когда подоспело подкрепление. "Они были также встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.Нападению на школу, по словам Оливареза, предшествовала ссора подозреваемого с бабушкой, которую он застрелил и скрылся с места преступления на автомобиле. Машина попала в аварию рядом со школой. Оливарез опроверг сообщения о том, что преступник, имевший при себе по меньшей мере одну винтовку, в это время уходил от полицейского преследования.В нападавшем опознали 18-летнего местного жителя. По словам Оливареза, он жил с бабушкой и дедушкой, не работал и учился в местной старшей школе.
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Все 19 учеников и двое учителей техасской школы были убиты в пределах классной комнаты, в которой забаррикадировался преступник прежде, чем его ликвидировали полицейские, сообщил официальный представитель департамента общественной безопасности штата Крис Оливарез.
В серии телеинтервью он рассказал подробности массового расстрела, который произошел накануне в городке Ювальде, став самым кровопролитным преступление подобного рода за последние десять лет.
"Стрелок смог проникнуть в один из классов, забаррикадировался внутри и начал стрелять в детей и учителей, которые были в этом помещении... Во всех, кто был в этом классе, кто оказался у него на пути", - сказал Оливарез.
"Это небольшая классная комната, где могло находиться от 25 до 30 учеников плюс двое учителей... Типичный класс с группой детей, которые были там все вместе и не имели возможности куда-то убежать", - добавил он.
Местные полицейские, по его словам, практически сразу получили сигнал о проникновении в школу вооруженного мужчины и попытались его обезвредить, но были встречены ружейным огнем и потеряли несколько человек ранеными.
"Они начали выбивать стекла в окнах, пытаясь эвакуировать детей и педагогов", - сказал Оливарез.
Штурм классной комнаты, занятой преступником после первой стычки с полицейскими, начался, когда подоспело подкрепление. "Они были также встречены огнем, но смогли застрелить подозреваемого", - сообщил пресс-секретарь.
Нападению на школу, по словам Оливареза, предшествовала ссора подозреваемого с бабушкой, которую он застрелил и скрылся с места преступления на автомобиле. Машина попала в аварию рядом со школой. Оливарез опроверг сообщения о том, что преступник, имевший при себе по меньшей мере одну винтовку, в это время уходил от полицейского преследования.
В нападавшем опознали 18-летнего местного жителя. По словам Оливареза, он жил с бабушкой и дедушкой, не работал и учился в местной старшей школе.
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