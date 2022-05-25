https://ria.ru/20220525/strelba-1790521276.html

CNN: число погибших при стрельбе в техасской школе выросло

CNN: число погибших при стрельбе в техасской школе выросло - РИА Новости, 25.05.2022

CNN: число погибших при стрельбе в техасской школе выросло

При стрельбе в начальной школе в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослых, передает телеканал CNN со ссылкой на местного сенатора. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:29

2022-05-25T02:29

2022-05-25T04:57

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790513353_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_99dde4005dd878d11fdf1607bc92ab83.jpg

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. При стрельбе в начальной школе в американском штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослых, передает телеканал CNN со ссылкой на местного сенатора.Ранее губернатор Грег Эбботт сообщил, что при стрельбе в городе Ювалде погибли 14 школьников и их учитель. В убийце опознали 18-летнего местного жителя Сальвадора Ромаса. Злоумышленника ликвидировали полицейские.Сенатор сослался на информацию от техасских рейнджеров. По данным СМИ, перед нападением на школу Ромас убил свою бабушку.Президент США Джо Байдена в связи со случившимся призвал бросить вызов оружейному лобби. "Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня - теперь в Ювалде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать", - сказал глава государства.Ювалде находится в южной части Техаса, в населенном пункте проживают более 15 тысяч человек.Это второе за десять дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление и в американских школах. Однако трагедия в Ювалде стала самой кровопролитной за последние 10 лет – с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых работников школы в поселке Сэнди-Хук в штате Коннектикут.

https://ria.ru/20220519/strelba-1789371897.html

https://ria.ru/20220525/strelba-1790518350.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша