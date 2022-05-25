https://ria.ru/20220525/spetsoperatsiya-1790743465.html

День 91-й спецоперации: открытие морских коридоров, освобождение территорий

День 91-й спецоперации: открытие морских коридоров, освобождение территорий - РИА Новости, 25.05.2022

День 91-й спецоперации: открытие морских коридоров, освобождение территорий

Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, также... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:39

2022-05-25T22:39

2022-05-25T22:39

специальная военная операция на украине

денис пушилин

рамзан кадыров

россия

украина

донецкая народная республика

мотор сич

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, также продолжается освобождение новых территорий: в среду стало известно, что более 50% территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, кроме того, российские силы зашли в Лисичанск в ЛНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ход операцииРоссийская авиация за прошедшие сутки в ходе ударов на Украине уничтожила более 300 националистов, вывела из строя 46 единиц техники, заявило Минобороны РФ. Кроме того, в воздухе были сбиты 11 украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар" в районе Шандриголово в ДНР.Также, по данным ведомства, в Запорожье ракетами были уничтожены цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие двигатели для украинской боевой авиации, в том числе беспилотников, у станции Покровское в Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва украинской армии, перебрасывавшиеся для усиления группировки в Донбассе.Помимо этого, авиация РФ поразила, в том числе, два артиллерийских склада у Долины в Харьковской области и Посада-Покровского в Николаевской области, штаб теробороны в Соледаре; российская ПВО над Бармашово в Николаевской области сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.По мнению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, операция в ДНР теперь пойдет быстрее - капитуляция националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) имела решающую роль. По его словам, противник отступает и все чаще сдается в плен.Также Пушилин заявил, что более 50% территории Красного Лимана уже под контролем сил ДНР, теперь остались считанные дни до освобождения населенного пункта. Глава Чечни Рамзан Кадыров в среду сообщил, что российские силы зашли в Лисичанск на северо-западе ЛНР.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду заявил, что ситуация в Донбассе "чрезвычайно плоха" для украинских войск. Об этом он сообщил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме. Также он заявил, что у Киева нет "предварительных условий" для возобновления дипломатических переговоров с Россией.Открытие морских коридоровРоссийские военные ежедневно открывают два морских коридора для выхода из портов Мариуполя, Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, сообщило Минобороны РФ. Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14-м и 16-м международных каналах на английском и русском языках.Также ведомство сообщило, что морской порт в Мариуполе начал работать в повседневном режиме. По данным МИД России, пять иностранных судов уже смогли выйти из этого порта.Обстрелы Белгородской областиСо стороны Украины вновь произошли обстрелы российской территории. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле Журавлевки в среду были повреждены десять домовладений, один человек пострадал.СК России зафиксирует данные об обстреле украинскими силовиками села. Отмечалось, что следователи установят представителей причастных украинских вооруженных формирований для привлечения их к уголовной ответственности.

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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"Дальнейшее продвижение будет идти быстрее" – Пушилин о ходе спецоперации в ДНР ОПЕРАЦИЯ В ДНР ТЕПЕРЬ ПОЙДЁТ БЫСТРЕЕ, КАПИТУЛЯЦИЯ «АЗОВА» ИМЕЛА РЕШАЮЩУЮ РОЛЬ, ПРОТИВНИК ОТСТУПАЕТ И ВСЕ ЧАЩЕ СДАЁТСЯ В ПЛЕН - ПУШИЛИН РИА НОВОСТИ 2022-05-25T22:39 true PT1M17S

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Наталья Макарова

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