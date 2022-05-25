https://ria.ru/20220525/sluzhba-1790616737.html

Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет

Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет - РИА Новости, 25.05.2022

Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет

Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:10

совет федерации рф

госдума рф

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков."До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50 летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.Госдума приняла в среду, Совфед сразу же за этим одобрил закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы.

https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

совет федерации рф, госдума рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)