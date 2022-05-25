https://ria.ru/20220525/sluzhba-1790616737.html
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет - РИА Новости, 25.05.2022
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет
Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:10
совет федерации рф
госдума рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков."До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50 летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.Госдума приняла в среду, Совфед сразу же за этим одобрил закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы.
https://ria.ru/20220520/sluzhba-1789821370.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет
Замглавы Минобороны Панков: контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет