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Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет - РИА Новости, 25.05.2022
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Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет - РИА Новости, 25.05.2022
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет
Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:10
совет федерации рф
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков."До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50 летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.Госдума приняла в среду, Совфед сразу же за этим одобрил закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы.
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совет федерации рф, госдума рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:10 25.05.2022
 
Первый контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет

Замглавы Минобороны Панков: контракт на военную службу можно будет заключить до 50 лет

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россиянам и иностранцам будут заключать первые контракты на прохождение военной службы до достижении ими 50 лет, заявил заявил на заседании Совфеда замглавы Минобороны Николай Панков.
"До какого возраста мы теперь можем брать граждан Российской Федерации иностранных граждан на военную службу по контракту? Можно ответить абсолютно точно - до 50 летнего возраста. Россияне, которые пребывают в запасе рядовыми и сержантами, стоят на воинском учёте до 50-летнего возраста. Вот, собственно говоря, это та категория, с которой можно работать", - сказал он.
Госдума приняла в среду, Совфед сразу же за этим одобрил закон об отмене верхней возрастной планки для заключения первого контракта на прохождение военной службы.
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Совет Федерации РФГосдума РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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