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Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/sistemy-1790655187.html
Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее
Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее - РИА Новости, 25.05.2022
Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:09
2022-05-25T16:09
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
сергей лавров
украина
сша
россия
дмитрий кулеба
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее"."Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО (реактивные системы залпового огня) и ASAP (переводится с английского "как можно скорее" -ред.)", - заявил Кулеба в ответ на вопрос об оружии, необходимом Украине и сроках, в течение которых он рассчитывает его получить.Он добавил, что провел около десяти раундов двусторонних переговоров о поставках вооружения, но каждый раз на просьбу о передаче Украине РСЗО сталкивался с неготовностью партнеров передавать ракетные системы, пока этого не сделали США.По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине для взятия Херсона.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220525/vooruzheniya-1790630124.html
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сергей шойгу, сергей лавров, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, в мире
16:09 25.05.2022
 
Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее

Глава МИД Украины Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее".
"Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО (реактивные системы залпового огня) и ASAP (переводится с английского "как можно скорее" -ред.)", - заявил Кулеба в ответ на вопрос об оружии, необходимом Украине и сроках, в течение которых он рассчитывает его получить.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 15:01Специальная военная операция на Украине
МИД призвал НАТО осознать ответственность при поставках вооружений Украине
Он добавил, что провел около десяти раундов двусторонних переговоров о поставках вооружения, но каждый раз на просьбу о передаче Украине РСЗО сталкивался с неготовностью партнеров передавать ракетные системы, пока этого не сделали США.
По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине для взятия Херсона.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуСергей ЛавровУкраинаСШАРоссияДмитрий КулебаВ мире
 
 
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