https://ria.ru/20220525/sistemy-1790655187.html

Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее

Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее - РИА Новости, 25.05.2022

Кулеба попросил Запад предоставить ракетные системы как можно скорее

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее". РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:09

2022-05-25T16:09

2022-05-25T16:09

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

сергей лавров

украина

сша

россия

дмитрий кулеба

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил Запад предоставить стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее"."Я могу ответить двумя аббревиатурами: РСЗО (реактивные системы залпового огня) и ASAP (переводится с английского "как можно скорее" -ред.)", - заявил Кулеба в ответ на вопрос об оружии, необходимом Украине и сроках, в течение которых он рассчитывает его получить.Он добавил, что провел около десяти раундов двусторонних переговоров о поставках вооружения, но каждый раз на просьбу о передаче Украине РСЗО сталкивался с неготовностью партнеров передавать ракетные системы, пока этого не сделали США.По словам Кулебы, РСЗО нужны Украине для взятия Херсона.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге страны. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/vooruzheniya-1790630124.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сергей шойгу, сергей лавров, украина, сша, россия, дмитрий кулеба, в мире