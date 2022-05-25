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Одна за партой. Зачем в России сохраняют школы без учеников - РИА Новости, 25.05.2022
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Одна за партой. Зачем в России сохраняют школы без учеников
Одна за партой. Зачем в России сохраняют школы без учеников - РИА Новости, 25.05.2022
Одна за партой. Зачем в России сохраняют школы без учеников
В бурятском поселке Золотой ключ школа работает ради единственной ученицы, в Ардасане детей — четверо. Прогулять уроки не получится: когда в классе по два... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:00
2022-05-25T15:31
общество
школа
последний звонок
республика бурятия
прибайкальский район
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В бурятском поселке Золотой ключ школа работает ради единственной ученицы, в Ардасане детей — четверо. Прогулять уроки не получится: когда в классе по два человека, а то и по одному, на виду каждый. О списывании тоже можно забыть — подглядеть в тетрадь просто не к кому. Зато подход строго индивидуальный. В день последнего звонка РИА Новости рассказывает, как учатся в самых маленьких и удаленных школах России.Одна на всю школуВосьмилетняя Вика — единственный ребенок в вымирающем поселке Золотой ключ Прибайкальского района Республики Бурятии. И единственная ученица в местной школе. Всего здесь прописан 51 человек, но живут только тридцать. Да и сама Вика не отсюда — приехала к бабушке."В 60-е это был крупный поселок лесозаготовителей, — рассказывает сотрудница администрации сельского поселения "Туркинское". — И в школе учили до восьмого класса. Но в 2000-м леспромхоз закрыли, много людей уехало. Старую восьмилетку разобрали, стройматериалы хотели пустить на здание аэропорта, но в итоге идею забросили. А поскольку дети здесь еще оставались, бывший продуктовый магазин приспособили под "началку".Золотоключевская школа уже давно малокомплектная. Одно время в поселке вообще не было детей. Но и тогда учебное заведение не закрыли: законсервировали, чтобы сохранить рабочие места. Сотрудникам выдавали зарплату, правда, не в полном объеме, а две трети ставки.По словам сотрудницы управления образования Прибайкальского района Оксаны Долгобородовой, школу стараются сохранить всеми силами и сегодня."До ближайшего населенного пункта 50 километров по очень плохой дороге. Возить учеников на такие дальние расстояния запрещено санитарными нормами. Одно время для ребят из поселка открыли интернат, но родителям сложно расставаться с детьми надолго. В итоге школу решили возродить".В прошлом и позапрошлом годах учебное заведение посещали всего два ребенка. Но они выпустились. Если бы не Вика, школу бы закрыли.Сейчас ради одной девочки трудится целый штат: педагог и директор в одном лице, а также сторож и техничка. В следующем учебном году планируют взять на работу еще и преподавателя английского языка: по образовательному стандарту начиная со второго класса у детей должен быть иностранный."Более того, нужно придумать, как обеспечить ребенка горячим питанием, — говорит Долгобородова. — Видимо, будем строить еще и пищеблок".Два года назад провели капремонт: печное отопление заменили на электрическое. Купили и дизельный генератор — в Золотом ключе со светом перебои.Связь в затерянном в тайге поселке тоже плохая. Дозвониться до единственного преподавателя — Натальи Терентьевой — невозможно."Вообще, она очень грамотный специалист, недавно даже получила высшее образование, хотя для работы с начальными классами хватает и среднего специального" — такую рекомендацию дали педагогу в РУО. Молодых семей в поселке больше нет. Поэтому через три года, когда Вика выпустится, на учебное заведение, вероятно, все же повесят замок.И учитель, и завхозНачальная школа в поселке Ардасане Республики Бурятии тоже долгое время работала для одной ученицы — Светы Дывыдовой. Девочка окончила четыре класса и перевелась в среднюю — в соседнем населенном пункте. А в ардасанскую "началку" пришли сразу четыре ученика. Сейчас здесь два класса — первый и второй. В каждом по два ребенка.Все учатся в одном кабинете, параллельно. Сначала педагог объясняет первоклассникам, к примеру, сложение и вычитание, потом дает самостоятельную работу и переключается на других детей. С ними проходит умножение и деление. И так по каждому предмету.Преподает в Ардасане 36-летняя Туяна Бадмаева. В малокомплектную школу она пришла работать из большой. Говорит, сложно было привыкнуть к тому, что урок нужно вести одновременно в нескольких классах."Получается, на учителя ложится двойная нагрузка. В обычной школе я бы готовилась только по одной теме для одного класса, а здесь — сразу для двух", — объясняет она.Есть и другие нюансы. Например, первое время материал объясняла, стоя у доски. Но быстро поняла, что это отвлекает от самостоятельной работы других детей."Теперь сажусь рядом с ребятами, потом перехожу к другим", — рассказывает педагог.Бадмаева в этой школе и учитель, и директор, и завуч по учебной и воспитательной работе, а заодно — завхоз и кладовщик. После уроков и дополнительных занятий садится в свободный кабинет — всего их в школе три — и начинает оформлять ведомости, отвечать на письма."Очень много бумаг, — говорит она. — Надо отработать за отдел кадров, проследить за поставкой продуктов для столовой и за тем, чтобы крыша не протекала. Помогает опыт в сельской администрации, где я два года занимала должность специалиста".Помимо нее, в штате две единицы: сторож и повар. В прошлом году в, казалось бы, находящейся на грани закрытия школе оборудовали пищеблок. Теперь дети ежедневно получают горячие завтраки. После капитального ремонта провели электроотопление — еще два года назад здание обогревали дровами.А вот вакансии уборщицы для малокомплектного учебного заведения не предусмотрено, поэтому моют полы все сотрудники. "Обычно повар убирает у себя в пищеблоке, а сторож в учебных классах, — объясняет Бадмаева. — Спасибо им, я бы сама точно не справилась"."Мечтаю учиться в многоэтажном здании"В Ардасанской школе дети никогда не опаздывают. Во-первых, в кабинете, где за партами сидят всего четыре человека, отсутствие даже одного будет заметно. "Да и дисциплинированные они не по возрасту. Даже я пару раз в этом году задерживалась: то по дороге колесо пробью, то еще что-то случится. А они — никогда", — признается педагог.Не выучить урок тоже не получится — за 45 минут опросить успевают всех."Мне один взрослый как-то сказал: "Не повезло же этим детям. В большой школе, если не подготовился, можно надеяться, что тебя не спросят. А у вас такое исключено…" — вспоминает Бадмаева. — Но на самом деле ребята воспринимают это скорее как плюс: они всегда с учителем в диалоге, могут что-то переспросить, если не поняли".Правда, по большой школе все же скучают. По словам педагога, одна девочка, когда стала ездить в пятый класс в другой поселок, призналась: "Наконец сбылась моя мечта учиться в многоэтажном здании. Чтобы ходить по лестницам, а на занятия возил автобус".Старшеклассников из Ардасана каждое утро действительно доставляют в школу в улусе Тохой. При желании родители могут записать туда их младших братьев и сестер. Но большинство предпочитают родную "началку"."Детям, особенно малышам, тяжело ездить: вставать в шесть утра, на морозе ждать автобуса. Да и обратный рейс только в пять вечера, а у ребенка может быть три или четыре урока. Приходится сидеть в школе несколько лишних часов", — объясняет местная жительница Татьяна Мухаметзянова. Ее старший сын учится в Тохое, а дочь-второклассница — в Ардасане.По словам матери, к большой школе дети быстро привыкают. Хотя сын первое время переживал, что спрашивают его не на каждом уроке: "Я выучил такое большое стихотворение, а до меня очередь не дошла".Как и Золотой Ключ, Ардасан — поселок лесозаготовителей. Сегодня здесь всего около тридцати домов. Раньше была развитая инфраструктура: клуб, фельдшерский пункт, библиотека. Сейчас рабочие места остались только в образовательном учреждении. Местные уверены: если школу закроют, из поселка уедут последние жители.
https://ria.ru/20200725/1574801981.html
https://ria.ru/20190623/1555801278.html
республика бурятия
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2022
Анастасия Гнединская
Анастасия Гнединская
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, школа, последний звонок, республика бурятия, прибайкальский район, сн_образование, социальный навигатор
08:00 25.05.2022 (обновлено: 15:31 25.05.2022)
 

Одна за партой. Зачем в России сохраняют школы без учеников

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа уроке в начальной школе в деревне Сибиляково в Омской области, где учится один ученик.
На уроке в начальной школе в деревне Сибиляково в Омской области, где учится один ученик. - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В бурятском поселке Золотой ключ школа работает ради единственной ученицы, в Ардасане детей — четверо. Прогулять уроки не получится: когда в классе по два человека, а то и по одному, на виду каждый. О списывании тоже можно забыть — подглядеть в тетрадь просто не к кому. Зато подход строго индивидуальный. В день последнего звонка РИА Новости рассказывает, как учатся в самых маленьких и удаленных школах России.

Одна на всю школу

Восьмилетняя Вика — единственный ребенок в вымирающем поселке Золотой ключ Прибайкальского района Республики Бурятии. И единственная ученица в местной школе. Всего здесь прописан 51 человек, но живут только тридцать. Да и сама Вика не отсюда — приехала к бабушке.
"В 60-е это был крупный поселок лесозаготовителей, — рассказывает сотрудница администрации сельского поселения "Туркинское". — И в школе учили до восьмого класса. Но в 2000-м леспромхоз закрыли, много людей уехало. Старую восьмилетку разобрали, стройматериалы хотели пустить на здание аэропорта, но в итоге идею забросили. А поскольку дети здесь еще оставались, бывший продуктовый магазин приспособили под "началку".
© Фото : МОУ "ЗНОШ"МОУ ЗНОШ
МОУ ЗНОШ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Фото : МОУ "ЗНОШ"
МОУ ЗНОШ
Золотоключевская школа уже давно малокомплектная. Одно время в поселке вообще не было детей. Но и тогда учебное заведение не закрыли: законсервировали, чтобы сохранить рабочие места. Сотрудникам выдавали зарплату, правда, не в полном объеме, а две трети ставки.
По словам сотрудницы управления образования Прибайкальского района Оксаны Долгобородовой, школу стараются сохранить всеми силами и сегодня.
"До ближайшего населенного пункта 50 километров по очень плохой дороге. Возить учеников на такие дальние расстояния запрещено санитарными нормами. Одно время для ребят из поселка открыли интернат, но родителям сложно расставаться с детьми надолго. В итоге школу решили возродить".
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
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Как в якутской школе проводили единственного выпускника
В прошлом и позапрошлом годах учебное заведение посещали всего два ребенка. Но они выпустились. Если бы не Вика, школу бы закрыли.
Сейчас ради одной девочки трудится целый штат: педагог и директор в одном лице, а также сторож и техничка. В следующем учебном году планируют взять на работу еще и преподавателя английского языка: по образовательному стандарту начиная со второго класса у детей должен быть иностранный.
"Более того, нужно придумать, как обеспечить ребенка горячим питанием, — говорит Долгобородова. — Видимо, будем строить еще и пищеблок".
Два года назад провели капремонт: печное отопление заменили на электрическое. Купили и дизельный генератор — в Золотом ключе со светом перебои.
© МОУ "ЗНОШ"МОУ ЗНОШ
МОУ ЗНОШ
© МОУ "ЗНОШ"
МОУ ЗНОШ
Связь в затерянном в тайге поселке тоже плохая. Дозвониться до единственного преподавателя — Натальи Терентьевой — невозможно.
"Вообще, она очень грамотный специалист, недавно даже получила высшее образование, хотя для работы с начальными классами хватает и среднего специального" — такую рекомендацию дали педагогу в РУО.
Молодых семей в поселке больше нет. Поэтому через три года, когда Вика выпустится, на учебное заведение, вероятно, все же повесят замок.

И учитель, и завхоз

Начальная школа в поселке Ардасане Республики Бурятии тоже долгое время работала для одной ученицы — Светы Дывыдовой. Девочка окончила четыре класса и перевелась в среднюю — в соседнем населенном пункте. А в ардасанскую "началку" пришли сразу четыре ученика. Сейчас здесь два класса — первый и второй. В каждом по два ребенка.
© Фото предоставлено Туяной БадмаевойВ школе поселка Ардасана всего четыре ученика
В школе поселка Ардасан всего четыре ученика
© Фото предоставлено Туяной Бадмаевой
В школе поселка Ардасана всего четыре ученика
Все учатся в одном кабинете, параллельно. Сначала педагог объясняет первоклассникам, к примеру, сложение и вычитание, потом дает самостоятельную работу и переключается на других детей. С ними проходит умножение и деление. И так по каждому предмету.
Преподает в Ардасане 36-летняя Туяна Бадмаева. В малокомплектную школу она пришла работать из большой. Говорит, сложно было привыкнуть к тому, что урок нужно вести одновременно в нескольких классах.
"Получается, на учителя ложится двойная нагрузка. В обычной школе я бы готовилась только по одной теме для одного класса, а здесь — сразу для двух", — объясняет она.
© Фото предоставлено Туяной БадмаевойАрдасанская начальная школа
Ардасанская начальная школа
© Фото предоставлено Туяной Бадмаевой
Ардасанская начальная школа
Есть и другие нюансы. Например, первое время материал объясняла, стоя у доски. Но быстро поняла, что это отвлекает от самостоятельной работы других детей.
"Теперь сажусь рядом с ребятами, потом перехожу к другим", — рассказывает педагог.
Бадмаева в этой школе и учитель, и директор, и завуч по учебной и воспитательной работе, а заодно — завхоз и кладовщик. После уроков и дополнительных занятий садится в свободный кабинет — всего их в школе три — и начинает оформлять ведомости, отвечать на письма.
"Очень много бумаг, — говорит она. — Надо отработать за отдел кадров, проследить за поставкой продуктов для столовой и за тем, чтобы крыша не протекала. Помогает опыт в сельской администрации, где я два года занимала должность специалиста".
© Фото предоставлено Туяной БадмаевойВ каждом классе Ардасанской школы по четыре парты, но заняты только две
В каждом классе Ардасанской школы по четыре парты, но заняты только две
© Фото предоставлено Туяной Бадмаевой
В каждом классе Ардасанской школы по четыре парты, но заняты только две
Помимо нее, в штате две единицы: сторож и повар. В прошлом году в, казалось бы, находящейся на грани закрытия школе оборудовали пищеблок. Теперь дети ежедневно получают горячие завтраки. После капитального ремонта провели электроотопление — еще два года назад здание обогревали дровами.
А вот вакансии уборщицы для малокомплектного учебного заведения не предусмотрено, поэтому моют полы все сотрудники. "Обычно повар убирает у себя в пищеблоке, а сторож в учебных классах, — объясняет Бадмаева. — Спасибо им, я бы сама точно не справилась".

"Мечтаю учиться в многоэтажном здании"

В Ардасанской школе дети никогда не опаздывают. Во-первых, в кабинете, где за партами сидят всего четыре человека, отсутствие даже одного будет заметно. "Да и дисциплинированные они не по возрасту. Даже я пару раз в этом году задерживалась: то по дороге колесо пробью, то еще что-то случится. А они — никогда", — признается педагог.
Таня Апаликова
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В Иркутской области школьница осталась без выпускного: отмечать не с кем
Не выучить урок тоже не получится — за 45 минут опросить успевают всех.
"Мне один взрослый как-то сказал: "Не повезло же этим детям. В большой школе, если не подготовился, можно надеяться, что тебя не спросят. А у вас такое исключено…" — вспоминает Бадмаева. — Но на самом деле ребята воспринимают это скорее как плюс: они всегда с учителем в диалоге, могут что-то переспросить, если не поняли".
Правда, по большой школе все же скучают. По словам педагога, одна девочка, когда стала ездить в пятый класс в другой поселок, призналась: "Наконец сбылась моя мечта учиться в многоэтажном здании. Чтобы ходить по лестницам, а на занятия возил автобус".
© Фото предоставлено Туяной БадмаевойУченики одной из самых маленьких школ в России
Ученики одной из самых маленьких школ в России
© Фото предоставлено Туяной Бадмаевой
Ученики одной из самых маленьких школ в России
Старшеклассников из Ардасана каждое утро действительно доставляют в школу в улусе Тохой. При желании родители могут записать туда их младших братьев и сестер. Но большинство предпочитают родную "началку".
"Детям, особенно малышам, тяжело ездить: вставать в шесть утра, на морозе ждать автобуса. Да и обратный рейс только в пять вечера, а у ребенка может быть три или четыре урока. Приходится сидеть в школе несколько лишних часов", — объясняет местная жительница Татьяна Мухаметзянова. Ее старший сын учится в Тохое, а дочь-второклассница — в Ардасане.
По словам матери, к большой школе дети быстро привыкают. Хотя сын первое время переживал, что спрашивают его не на каждом уроке: "Я выучил такое большое стихотворение, а до меня очередь не дошла".
© Фото предоставлено Туяной БадмаевойПочти все жители поселка Ардасан на 9 мая
Почти все жители поселка Ардасан на 9 мая
© Фото предоставлено Туяной Бадмаевой
Почти все жители поселка Ардасан на 9 мая
Как и Золотой Ключ, Ардасан — поселок лесозаготовителей. Сегодня здесь всего около тридцати домов. Раньше была развитая инфраструктура: клуб, фельдшерский пункт, библиотека. Сейчас рабочие места остались только в образовательном учреждении. Местные уверены: если школу закроют, из поселка уедут последние жители.
 
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