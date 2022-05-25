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Видеосервис сообщил о съемках второго сезона "Вампиров средней полосы"
Видеосервис сообщил о съемках второго сезона "Вампиров средней полосы" - РИА Новости, 25.05.2022
Видеосервис сообщил о съемках второго сезона "Вампиров средней полосы"
Видеосервис START в своем Telegram-канале сообщил о начале съемок второго сезона сериала "Вампиры средней полосы". РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:53
2022-05-25T14:53
2022-05-25T15:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
юрий стоянов
смоленская область
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Видеосервис START в своем Telegram-канале сообщил о начале съемок второго сезона сериала "Вампиры средней полосы". О работе над продолжением проекта стриминг рассказал в коротком ролике. В видео показан один из главных персонажей предыдущего выпуска дед Слава. Он берет в руки открытку, на развороте которой написано "Отпуска не будет. Снимаем второй сезон". "В новом сезоне будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций, но самое главное — наши персонажи продолжат существовать в реальности, а не в сказке. Многие фанаты обрадуются появлениям и возвращениям некоторых героев. Круг наших вампиров расширится", — обещает режиссер Дмитрий Грибанов, сменивший на этом посту Антона Маслова.Премьера шоу состоялась в марте 2021 года. В предыдущих сериях рассказывалось о семье вампиров, живущей в Смоленской области. Они питаются донорской кровью и вполне миролюбивы. Но их спокойному сосуществованию с простыми смертными пришел конец после того, как полиция нашла обескровленные трупы в местном лесу. Во втором сезоне расследование странных убийств в Подмосковье приведет к тому, что смоленская семья добрых упырей снова окажется в самом центре событий. START также раскрыл, что вампиры возьмут под опеку девочку Милу. Вероятно, она важный свидетель, а еще за ней кто-то охотится. В первой части проекта снимались Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и другие. Продолжение сериала выйдет на видеосервисе START в конце 2022 года.
https://ria.ru/20220519/kino-1789275068.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, юрий стоянов, смоленская область
14:53 25.05.2022 (обновлено: 15:21 25.05.2022)
Видеосервис сообщил о съемках второго сезона "Вампиров средней полосы"
Видеосервис START сообщил о съемках второго сезона "Вампиров средней полосы"
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Видеосервис START в своем Telegram-канале сообщил о начале съемок второго сезона сериала "Вампиры средней полосы".
О работе над продолжением проекта стриминг рассказал в коротком ролике. В видео показан один из главных персонажей предыдущего выпуска дед Слава. Он берет в руки открытку, на развороте которой написано "Отпуска не будет. Снимаем второй сезон".
"В новом сезоне будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций, но самое главное — наши персонажи продолжат существовать в реальности, а не в сказке. Многие фанаты обрадуются появлениям и возвращениям некоторых героев. Круг наших вампиров расширится", — обещает режиссер Дмитрий Грибанов, сменивший на этом посту Антона Маслова.
Премьера шоу состоялась в марте 2021 года. В предыдущих сериях рассказывалось о семье вампиров, живущей в Смоленской области. Они питаются донорской кровью и вполне миролюбивы. Но их спокойному сосуществованию с простыми смертными пришел конец после того, как полиция нашла обескровленные трупы в местном лесу.
Во втором сезоне расследование странных убийств в Подмосковье приведет к тому, что смоленская семья добрых упырей снова окажется в самом центре событий. START также раскрыл, что вампиры возьмут под опеку девочку Милу. Вероятно, она важный свидетель, а еще за ней кто-то охотится.
В первой части проекта снимались Юрий Стоянов, Екатерина Кузнецова, Глеб Калюжный, Артем Ткаченко и другие.
Продолжение сериала выйдет на видеосервисе START в конце 2022 года.