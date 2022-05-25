https://ria.ru/20220525/semya-1790693187.html
Путин заявил, что многодетная семья должна стать трендом
Путин заявил, что многодетная семья должна стать трендом - РИА Новости, 25.05.2022
Путин заявил, что многодетная семья должна стать трендом
Многодетная крепкая семья востребована современным развитием, это ответ на все демографические вызовы, с которыми сталкивается РФ, она должна утвердиться как... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:55
2022-05-25T17:55
2022-05-25T20:51
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Многодетная крепкая семья востребована современным развитием, это ответ на все демографические вызовы, с которыми сталкивается РФ, она должна утвердиться как норма, заявил президент России Владимир Путин."Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, и должна поддерживаться со стороны государства. Потому что для России многодетная семья – нам хорошо известно, это всегда было у нас в России, – это историческая традиция, и нужно эту традицию возвращать. Она востребована нашим современным развитием, должна утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества и как важнейший приоритет для государства. Многодетная крепкая благополучная семья – это базовый ответ на демографические вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - сказал Путин, открывая заседание президиума Госсовета.Он отметил, что, несмотря на естественные демографические спады, нужно вернуться к такому положительному тренду.
https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html
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Путин о многодетных семьях: "Важнейший приоритет для государства"
Путин: Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама по себе имеет высокий статус и должна иметь в общественном сознании такой статус, и должна поддерживаться со стороны государства. Потому что для России многодетная семья – нам хорошо известно, это всегда было у нас в России, – это историческая традиция, и нужно эту традицию возвращать.
2022-05-25T17:55
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владимир путин, общество
17:55 25.05.2022 (обновлено: 20:51 25.05.2022)
Путин заявил, что многодетная семья должна стать трендом
Путин заявил, что многодетная семья поможет решить демографические проблемы России