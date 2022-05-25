https://ria.ru/20220525/semya-1790547020.html

Голикова назвала национальную идею России

Голикова назвала национальную идею России - РИА Новости, 25.05.2022

Голикова назвала национальную идею России

Национальной идеей России является многодетная семья, власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, заявила... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:04

2022-05-25T10:04

2022-05-25T10:04

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальной идеей России является многодетная семья, власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она приветствовала участников и гостей заседания "Семья – национальная идея суверенной России" в рамках XXX юбилейных Международных образовательных чтений, отметив, что это уникальная площадка для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед церковью, государством и обществом."Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья - национальная идея России. Сегодня перед правительством Российской Федерации в первую очередь стоят задачи соблюдения социальных гарантий семей с детьми, обеспечения их благополучия, помощи беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и мы направляем все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей", - отметила Голикова.По ее словам, поддержка института семьи важна не только со стороны государства, но и церкви, предпринимательского сообщества, политиков, деятелей культуры.

https://ria.ru/20220524/semya-1790445383.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, татьяна голикова, общество