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Голикова назвала национальную идею России - РИА Новости, 25.05.2022
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Голикова назвала национальную идею России
Голикова назвала национальную идею России - РИА Новости, 25.05.2022
Голикова назвала национальную идею России
Национальной идеей России является многодетная семья, власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, заявила... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:04
2022-05-25T10:04
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальной идеей России является многодетная семья, власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она приветствовала участников и гостей заседания "Семья – национальная идея суверенной России" в рамках XXX юбилейных Международных образовательных чтений, отметив, что это уникальная площадка для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед церковью, государством и обществом."Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья - национальная идея России. Сегодня перед правительством Российской Федерации в первую очередь стоят задачи соблюдения социальных гарантий семей с детьми, обеспечения их благополучия, помощи беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и мы направляем все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей", - отметила Голикова.По ее словам, поддержка института семьи важна не только со стороны государства, но и церкви, предпринимательского сообщества, политиков, деятелей культуры.
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россия, татьяна голикова, общество
10:04 25.05.2022
 
Голикова назвала национальную идею России

Вице-премьер Голикова назвала многодетную семью национальной идеей России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Национальной идеей России является многодетная семья, власти направляют все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она приветствовала участников и гостей заседания "Семья – национальная идея суверенной России" в рамках XXX юбилейных Международных образовательных чтений, отметив, что это уникальная площадка для обсуждения важнейших вопросов, стоящих перед церковью, государством и обществом.
"Безусловной ценностью российского народа всегда были любовь и верность Отечеству, уважение к тысячелетней истории страны, забота об общем будущем, о ближних, о семье и детях. Многопоколенная, многодетная семья - национальная идея России. Сегодня перед правительством Российской Федерации в первую очередь стоят задачи соблюдения социальных гарантий семей с детьми, обеспечения их благополучия, помощи беременным женщинам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и мы направляем все усилия для создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей", - отметила Голикова.
По ее словам, поддержка института семьи важна не только со стороны государства, но и церкви, предпринимательского сообщества, политиков, деятелей культуры.
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РоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
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