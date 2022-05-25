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VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android - РИА Новости, 25.05.2022
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VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android
VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android - РИА Новости, 25.05.2022
VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android
VK совместно с министерством цифровых технологий запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:40
2022-05-25T13:04
экономика
втб
swift
сбербанк россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. VK совместно с министерством цифровых технологий запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android, сообщается в Telegram-канале министерства."VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке Минцифры разработала и запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore", - говорится в сообщении.Сейчас в магазине доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Кроме того, к скачиванию доступны приложения банков, попавших под санкции: ВТБ (отключен от SWIFT), Сбербанка и Альфа-банк (под блокирующими некоторых стран).Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.В начале мая глава VK Владимир Кириенко анонсировал запуск бета-версии RuStore в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений. Вскоре после этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что RuStore будет предустанавливаться на технические устройства внутри РФ. По его словам, магазин может быть востребован зарубежными поставщиками сервисов, которые заинтересованы в монетизации своих приложений на территории России.
https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html
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экономика, втб, swift, сбербанк россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
12:40 25.05.2022 (обновлено: 13:04 25.05.2022)
 
VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android

VK и Минцифры запустили бета-версию RuStore для Android, в нем больше ста приложений

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. VK совместно с министерством цифровых технологий запустили бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore, которая работает на мобильных устройствах с операционной системой Android, сообщается в Telegram-канале министерства.
"VK в сотрудничестве с другими ИТ-компаниями и при поддержке Минцифры разработала и запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений RuStore", - говорится в сообщении.
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Сейчас в магазине доступно более 100 приложений, в том числе популярные сервисы, приложения мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Кроме того, к скачиванию доступны приложения банков, попавших под санкции: ВТБ (отключен от SWIFT), Сбербанка и Альфа-банк (под блокирующими некоторых стран).
Как сообщили в Минцифры, безопасность RuStore обеспечивает "Лаборатория Касперского" и VK. Уже летом в него планируется интегрировать платежную систему, платформу push-уведомлений и запустить рейтинг приложений. До конца года разработчики собираются запустить аналитические и маркетинговые инструменты.
В начале мая глава VK Владимир Кириенко анонсировал запуск бета-версии RuStore в ответ на запрет в Google Play и AppStore российских приложений. Вскоре после этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что RuStore будет предустанавливаться на технические устройства внутри РФ. По его словам, магазин может быть востребован зарубежными поставщиками сервисов, которые заинтересованы в монетизации своих приложений на территории России.
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ЭкономикаВТБSWIFTСбербанк РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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