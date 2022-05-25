https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

Русофобия привела Британию к массовой бедности

Русофобия привела Британию к массовой бедности - РИА Новости, 25.05.2022

Русофобия привела Британию к массовой бедности

Антироссийская политика санкций и ограничений приносит свои ощутимые плоды, правда, не совсем такие, как рассчитывал коллективный Запад. Майкл Льюис,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T08:00

2022-05-25T08:00

2022-05-25T08:02

авторы

россия

великобритания

борис джонсон

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

e.on

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Антироссийская политика санкций и ограничений приносит свои ощутимые плоды, правда, не совсем такие, как рассчитывал коллективный Запад. Майкл Льюис, исполнительный директор крупнейшей на островах энергетической компании E.ON, обратился к правительству королевства с призывом провести немедленные и масштабные финансовые вливания, чтобы хоть как-то затормозить набирающий неудержимые обороты кризис, приводящий к ураганному росту цен на энергоносители и, как следствие, к неподъемной для многих стоимости жизни.Дело в том, что, по прогнозам E.ON, которая чутко следит за динамикой рынка европейской энергетики, британцам не следует даже рассчитывать на снижение уровня цен на энергоносители. Жителей Британии честно предупреждают: счета на оплату коммунальных услуг будут рекордно высокими. Называются даже конкретные цифры.По оценкам тамошних экономистов, примерно 40 процентам населения грозит так называемая топливная бедность. Для России этот термин звучит диковинно, а вот европейцы прекрасно понимают, о чем идет речь. "Топливная бедность" — это такой уровень цен на энергоносители, при котором каждая семья платит за всегда горящий свет, теплые батареи и горячую воду в кране более десяти процентов совокупного семейного дохода. Здесь не стоит хмыкать: чтобы понять масштаб происходящего, достаточно сказать, что счета, которые получают британские семьи, удвоились еще в конце февраля, то есть практически мгновенно после начала специальной военной операции на Украине. Только в апреле "топливный счет" стремительно вырос сразу на 54 процента, а в абсолютных цифрах — по сравнению с предыдущим годом — он увеличился с 693 до 1970 фунтов.Так было в феврале, а к исходу мая (поскольку русские и не думают сдаваться на милость западной демократии) прогнозы вновь пересмотрены в сторону увеличения. Британская независимая компания-регулятор Ofgem с прискорбием констатирует, что зафиксированный в апреле потолок цен это вовсе не предел и уже к октябрю текущего года счета за свет, газ и тепло вырастут до 2600 фунтов в год. То есть среднестатистическая британская семья должна будет вырвать из бюджета не менее 180 тысяч рублей, если считать по текущему курсу значительно укрепившегося рубля.Виновата в происходящем, естественно, Россия, которая взвинтила до небес стоимость природного газа на европейских хабах, что и привело к удорожанию всех сопутствующих продуктов и услуг. О том, что именно Великобритания является главным русофобом континента и застрельщиком бесконечных санкций против топливно-энергетического сектора нашей страны, что именно Лондон сверхактивно накачивает Украину оружием, тем самым затягивая военные действия, британские СМИ и эксперты предпочитают умалчивать.Проводимая политика, как водится, сильнее всех бьет по наиболее бедным и социально незащищенным слоям населения.Самый мощный удар придется на неполные семьи с детьми. Недавно Лейбористская партия потребовала от Национального бюро статистики провести исследование, результаты которого показали, что почти 90 процентов неполных семей тащат на своих плечах женщины, причем эта категория граждан является самой бедной, вынужденной экономить не только на отоплении, но и на еде, цены на которую тоже упорно лезут вверх.Опрос показал, что подобные семьи имеют наименьший объем накоплений на черный день. Он составляет в среднем по стране около 400 фунтов — и это в 20 раз меньше, чем в семьях, где есть оба родителя.Получив подобные оглушительные результаты, лейбористы попробовали продавить в парламенте выделение из бюджета специальных дотаций, а также законодательно снизить счета за свет и тепло хотя бы до 600 фунтов, но инициатива была тут же заблокирована партией консерваторов, которые назвали идею глупостью.Ситуация в других социальных группах ненамного лучше. Последние опросы свидетельствуют, что каждая британская семья с двумя и более детьми столкнулась со значительным удорожанием стоимости жизни. Среднестатистическая пара с двумя детьми за последние месяцы стала тратить на повседневные нужды в среднем на 400 фунтов больше, чем годом ранее. Стоимость природного газа для бытовых потребителей выросла в три раза, цены на еду увеличились на десять, а расходы на уход за ребенком почти на семь процентов. В переводе на понятные цифры это означает, что каждая семья стала платить на 120 фунтов больше за коммунальные услуги, на 90 — за пользование общественным и личным транспортом и на 65 фунтов больше выделять на нужды каждого ребенка. Еще раз отметим, это не расходы в целом, а только размер дополнительных трат.Конечно же, все описанное выше происходит не в отдельной вселенной, это прямые последствия ситуации в британской экономике в целом.Bank of England на днях опубликовал статистику, из которой следует, что уровень инфляции в королевстве уже превысил семь процентов и практически гарантированно возьмет планку в десять процентов, хотя еще в феврале офис Бориса Джонсона грозил России неминуемым поражением и коллапсом экономики, параллельно успокаивая сограждан, что в Британии ничего подобного не произойдет.Здесь многие возразят: погодите, но ведь и у нас Минэкономразвития обещает инфляцию на уровне 17 процентов до конца года. Это так, согласимся мы, но есть одна большая разница.Нашу страну прицельно душат сотни беспощадных государственных и финансовых рук, изобретая все новые ловушки и ограничения, которые должны не просто вынудить Москву отказаться от планов денацификации Украины, но и привести к смене режима, что следует читать, как полный развал страны, ликвидацию России в ее текущих историко-политических границах. Притом наша экономика стойко выдержала первый массированный удар и сейчас понемногу адаптируется в новых, максимально неблагоприятных условиях. Недружественные страны принудительно переведены на оплату поставок природного газа в рублях, благодаря чему российская валюта вернулась к уже подзабытым показателям 2015 года, а доллар и евро стоят менее 60 рублей. В полном объеме выполняются социальные программы, строятся дороги, мосты, ведутся научные проекты и исследования мирового океана, до предела загружены судостроительные заводы и прочие объекты тяжелого машиностроения. Если говорить просто, нам сложно, но мы упорно отказываемся падать в нокаут.В то же самое время все те, кто с таким упоением тянул руки к нашей государственной шее, внезапно осознали, что пытаются душить не хлипкую страну-бензоколонку, как годами убеждали они западное общество, а мощное государство, на вооружении которого стоят современные ракеты, зерно и углеводороды. Внезапно выяснилось, что Россия незримо присутствует практически во всех аспектах повседневности, что отказ от российского экспорта приводит к неудержимому росту стоимости жизни в целом и что заменить русский газ, пшеницу и масло просто нечем.С одной стороны, можно посочувствовать рядовым британцам, которые вынуждены своими кровными оплачивать политические игрища Уайтхолла, а с другой — именно они и выбирают своих руководителей, которые все никак не перестанут жить понятиями холодной войны.У каждого действия должны быть соответствующие последствия, и если Британия рассчитывала безболезненно отсидеться за спинами украинской армии, все ее надежды пошли прахом. Русские без предупреждения атаковали кошельки англичан, и, как показала практика, на этом фронте им тоже сопутствует удача.

https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html

https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html

https://ria.ru/20220522/tseny-1790050836.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/benzin-1790042061.html

https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html

https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html

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великобритания

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

авторы, россия, великобритания, борис джонсон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), e.on