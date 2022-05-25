Рейтинг@Mail.ru
Русофобия привела Британию к массовой бедности - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html
Русофобия привела Британию к массовой бедности
Русофобия привела Британию к массовой бедности - РИА Новости, 25.05.2022
Русофобия привела Британию к массовой бедности
Антироссийская политика санкций и ограничений приносит свои ощутимые плоды, правда, не совсем такие, как рассчитывал коллективный Запад. Майкл Льюис,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T08:00
2022-05-25T08:02
авторы
россия
великобритания
борис джонсон
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
e.on
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790457731_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4175a4f11d597dd8eba5b6608b94bea4.jpg
Антироссийская политика санкций и ограничений приносит свои ощутимые плоды, правда, не совсем такие, как рассчитывал коллективный Запад. Майкл Льюис, исполнительный директор крупнейшей на островах энергетической компании E.ON, обратился к правительству королевства с призывом провести немедленные и масштабные финансовые вливания, чтобы хоть как-то затормозить набирающий неудержимые обороты кризис, приводящий к ураганному росту цен на энергоносители и, как следствие, к неподъемной для многих стоимости жизни.Дело в том, что, по прогнозам E.ON, которая чутко следит за динамикой рынка европейской энергетики, британцам не следует даже рассчитывать на снижение уровня цен на энергоносители. Жителей Британии честно предупреждают: счета на оплату коммунальных услуг будут рекордно высокими. Называются даже конкретные цифры.По оценкам тамошних экономистов, примерно 40 процентам населения грозит так называемая топливная бедность. Для России этот термин звучит диковинно, а вот европейцы прекрасно понимают, о чем идет речь. "Топливная бедность" — это такой уровень цен на энергоносители, при котором каждая семья платит за всегда горящий свет, теплые батареи и горячую воду в кране более десяти процентов совокупного семейного дохода. Здесь не стоит хмыкать: чтобы понять масштаб происходящего, достаточно сказать, что счета, которые получают британские семьи, удвоились еще в конце февраля, то есть практически мгновенно после начала специальной военной операции на Украине. Только в апреле "топливный счет" стремительно вырос сразу на 54 процента, а в абсолютных цифрах — по сравнению с предыдущим годом — он увеличился с 693 до 1970 фунтов.Так было в феврале, а к исходу мая (поскольку русские и не думают сдаваться на милость западной демократии) прогнозы вновь пересмотрены в сторону увеличения. Британская независимая компания-регулятор Ofgem с прискорбием констатирует, что зафиксированный в апреле потолок цен это вовсе не предел и уже к октябрю текущего года счета за свет, газ и тепло вырастут до 2600 фунтов в год. То есть среднестатистическая британская семья должна будет вырвать из бюджета не менее 180 тысяч рублей, если считать по текущему курсу значительно укрепившегося рубля.Виновата в происходящем, естественно, Россия, которая взвинтила до небес стоимость природного газа на европейских хабах, что и привело к удорожанию всех сопутствующих продуктов и услуг. О том, что именно Великобритания является главным русофобом континента и застрельщиком бесконечных санкций против топливно-энергетического сектора нашей страны, что именно Лондон сверхактивно накачивает Украину оружием, тем самым затягивая военные действия, британские СМИ и эксперты предпочитают умалчивать.Проводимая политика, как водится, сильнее всех бьет по наиболее бедным и социально незащищенным слоям населения.Самый мощный удар придется на неполные семьи с детьми. Недавно Лейбористская партия потребовала от Национального бюро статистики провести исследование, результаты которого показали, что почти 90 процентов неполных семей тащат на своих плечах женщины, причем эта категория граждан является самой бедной, вынужденной экономить не только на отоплении, но и на еде, цены на которую тоже упорно лезут вверх.Опрос показал, что подобные семьи имеют наименьший объем накоплений на черный день. Он составляет в среднем по стране около 400 фунтов — и это в 20 раз меньше, чем в семьях, где есть оба родителя.Получив подобные оглушительные результаты, лейбористы попробовали продавить в парламенте выделение из бюджета специальных дотаций, а также законодательно снизить счета за свет и тепло хотя бы до 600 фунтов, но инициатива была тут же заблокирована партией консерваторов, которые назвали идею глупостью.Ситуация в других социальных группах ненамного лучше. Последние опросы свидетельствуют, что каждая британская семья с двумя и более детьми столкнулась со значительным удорожанием стоимости жизни. Среднестатистическая пара с двумя детьми за последние месяцы стала тратить на повседневные нужды в среднем на 400 фунтов больше, чем годом ранее. Стоимость природного газа для бытовых потребителей выросла в три раза, цены на еду увеличились на десять, а расходы на уход за ребенком почти на семь процентов. В переводе на понятные цифры это означает, что каждая семья стала платить на 120 фунтов больше за коммунальные услуги, на 90 — за пользование общественным и личным транспортом и на 65 фунтов больше выделять на нужды каждого ребенка. Еще раз отметим, это не расходы в целом, а только размер дополнительных трат.Конечно же, все описанное выше происходит не в отдельной вселенной, это прямые последствия ситуации в британской экономике в целом.Bank of England на днях опубликовал статистику, из которой следует, что уровень инфляции в королевстве уже превысил семь процентов и практически гарантированно возьмет планку в десять процентов, хотя еще в феврале офис Бориса Джонсона грозил России неминуемым поражением и коллапсом экономики, параллельно успокаивая сограждан, что в Британии ничего подобного не произойдет.Здесь многие возразят: погодите, но ведь и у нас Минэкономразвития обещает инфляцию на уровне 17 процентов до конца года. Это так, согласимся мы, но есть одна большая разница.Нашу страну прицельно душат сотни беспощадных государственных и финансовых рук, изобретая все новые ловушки и ограничения, которые должны не просто вынудить Москву отказаться от планов денацификации Украины, но и привести к смене режима, что следует читать, как полный развал страны, ликвидацию России в ее текущих историко-политических границах. Притом наша экономика стойко выдержала первый массированный удар и сейчас понемногу адаптируется в новых, максимально неблагоприятных условиях. Недружественные страны принудительно переведены на оплату поставок природного газа в рублях, благодаря чему российская валюта вернулась к уже подзабытым показателям 2015 года, а доллар и евро стоят менее 60 рублей. В полном объеме выполняются социальные программы, строятся дороги, мосты, ведутся научные проекты и исследования мирового океана, до предела загружены судостроительные заводы и прочие объекты тяжелого машиностроения. Если говорить просто, нам сложно, но мы упорно отказываемся падать в нокаут.В то же самое время все те, кто с таким упоением тянул руки к нашей государственной шее, внезапно осознали, что пытаются душить не хлипкую страну-бензоколонку, как годами убеждали они западное общество, а мощное государство, на вооружении которого стоят современные ракеты, зерно и углеводороды. Внезапно выяснилось, что Россия незримо присутствует практически во всех аспектах повседневности, что отказ от российского экспорта приводит к неудержимому росту стоимости жизни в целом и что заменить русский газ, пшеницу и масло просто нечем.С одной стороны, можно посочувствовать рядовым британцам, которые вынуждены своими кровными оплачивать политические игрища Уайтхолла, а с другой — именно они и выбирают своих руководителей, которые все никак не перестанут жить понятиями холодной войны.У каждого действия должны быть соответствующие последствия, и если Британия рассчитывала безболезненно отсидеться за спинами украинской армии, все ее надежды пошли прахом. Русские без предупреждения атаковали кошельки англичан, и, как показала практика, на этом фронте им тоже сопутствует удача.
https://ria.ru/20220524/britaniya-1790453201.html
https://ria.ru/20220509/britaniya-1787673139.html
https://ria.ru/20220522/tseny-1790050836.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/benzin-1790042061.html
https://ria.ru/20220523/butylki-1790282714.html
https://ria.ru/20220524/korabli-1790409392.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790457731_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d6e92642a4168f51ad5bafa7c8ee949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, россия, великобритания, борис джонсон, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), e.on
08:00 25.05.2022 (обновлено: 08:02 25.05.2022)
 

Русофобия привела Британию к массовой бедности

© AFP 2022 / Ben StansallЛюди гуляют в Гринвичском парке в Лондоне
Люди гуляют в Гринвичском парке в Лондоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AFP 2022 / Ben Stansall
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
Антироссийская политика санкций и ограничений приносит свои ощутимые плоды, правда, не совсем такие, как рассчитывал коллективный Запад. Майкл Льюис, исполнительный директор крупнейшей на островах энергетической компании E.ON, обратился к правительству королевства с призывом провести немедленные и масштабные финансовые вливания, чтобы хоть как-то затормозить набирающий неудержимые обороты кризис, приводящий к ураганному росту цен на энергоносители и, как следствие, к неподъемной для многих стоимости жизни.
Дело в том, что, по прогнозам E.ON, которая чутко следит за динамикой рынка европейской энергетики, британцам не следует даже рассчитывать на снижение уровня цен на энергоносители. Жителей Британии честно предупреждают: счета на оплату коммунальных услуг будут рекордно высокими. Называются даже конкретные цифры.
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 17:25
"Сжечь парламент!" Британцев разозлил взлет цен из-за санкций против России
По оценкам тамошних экономистов, примерно 40 процентам населения грозит так называемая топливная бедность. Для России этот термин звучит диковинно, а вот европейцы прекрасно понимают, о чем идет речь. "Топливная бедность" — это такой уровень цен на энергоносители, при котором каждая семья платит за всегда горящий свет, теплые батареи и горячую воду в кране более десяти процентов совокупного семейного дохода. Здесь не стоит хмыкать: чтобы понять масштаб происходящего, достаточно сказать, что счета, которые получают британские семьи, удвоились еще в конце февраля, то есть практически мгновенно после начала специальной военной операции на Украине. Только в апреле "топливный счет" стремительно вырос сразу на 54 процента, а в абсолютных цифрах — по сравнению с предыдущим годом — он увеличился с 693 до 1970 фунтов.
Так было в феврале, а к исходу мая (поскольку русские и не думают сдаваться на милость западной демократии) прогнозы вновь пересмотрены в сторону увеличения. Британская независимая компания-регулятор Ofgem с прискорбием констатирует, что зафиксированный в апреле потолок цен это вовсе не предел и уже к октябрю текущего года счета за свет, газ и тепло вырастут до 2600 фунтов в год. То есть среднестатистическая британская семья должна будет вырвать из бюджета не менее 180 тысяч рублей, если считать по текущему курсу значительно укрепившегося рубля.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 17:25
"Миллионы окоченеют". В Британии боятся замерзнуть из-за вражды с Россией
Виновата в происходящем, естественно, Россия, которая взвинтила до небес стоимость природного газа на европейских хабах, что и привело к удорожанию всех сопутствующих продуктов и услуг. О том, что именно Великобритания является главным русофобом континента и застрельщиком бесконечных санкций против топливно-энергетического сектора нашей страны, что именно Лондон сверхактивно накачивает Украину оружием, тем самым затягивая военные действия, британские СМИ и эксперты предпочитают умалчивать.
Проводимая политика, как водится, сильнее всех бьет по наиболее бедным и социально незащищенным слоям населения.
Самый мощный удар придется на неполные семьи с детьми. Недавно Лейбористская партия потребовала от Национального бюро статистики провести исследование, результаты которого показали, что почти 90 процентов неполных семей тащат на своих плечах женщины, причем эта категория граждан является самой бедной, вынужденной экономить не только на отоплении, но и на еде, цены на которую тоже упорно лезут вверх.
Риджент-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 21:52
Лондон не готов к росту цен из-за Украины, считает советник правительства
Опрос показал, что подобные семьи имеют наименьший объем накоплений на черный день. Он составляет в среднем по стране около 400 фунтов — и это в 20 раз меньше, чем в семьях, где есть оба родителя.
Получив подобные оглушительные результаты, лейбористы попробовали продавить в парламенте выделение из бюджета специальных дотаций, а также законодательно снизить счета за свет и тепло хотя бы до 600 фунтов, но инициатива была тут же заблокирована партией консерваторов, которые назвали идею глупостью.
Ситуация в других социальных группах ненамного лучше. Последние опросы свидетельствуют, что каждая британская семья с двумя и более детьми столкнулась со значительным удорожанием стоимости жизни. Среднестатистическая пара с двумя детьми за последние месяцы стала тратить на повседневные нужды в среднем на 400 фунтов больше, чем годом ранее. Стоимость природного газа для бытовых потребителей выросла в три раза, цены на еду увеличились на десять, а расходы на уход за ребенком почти на семь процентов. В переводе на понятные цифры это означает, что каждая семья стала платить на 120 фунтов больше за коммунальные услуги, на 90 — за пользование общественным и личным транспортом и на 65 фунтов больше выделять на нужды каждого ребенка. Еще раз отметим, это не расходы в целом, а только размер дополнительных трат.
Заправочные пистолеты на автозаправочной станции Shell в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 19:44В мире
Почти половина британцев могут оказаться в "топливной нищете", пишут СМИ
Конечно же, все описанное выше происходит не в отдельной вселенной, это прямые последствия ситуации в британской экономике в целом.
Bank of England на днях опубликовал статистику, из которой следует, что уровень инфляции в королевстве уже превысил семь процентов и практически гарантированно возьмет планку в десять процентов, хотя еще в феврале офис Бориса Джонсона грозил России неминуемым поражением и коллапсом экономики, параллельно успокаивая сограждан, что в Британии ничего подобного не произойдет.
Здесь многие возразят: погодите, но ведь и у нас Минэкономразвития обещает инфляцию на уровне 17 процентов до конца года. Это так, согласимся мы, но есть одна большая разница.
Разливное пиво - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 22:56
В Великобритании из-за энергокризиса заканчиваются бутылки для пива
Нашу страну прицельно душат сотни беспощадных государственных и финансовых рук, изобретая все новые ловушки и ограничения, которые должны не просто вынудить Москву отказаться от планов денацификации Украины, но и привести к смене режима, что следует читать, как полный развал страны, ликвидацию России в ее текущих историко-политических границах. Притом наша экономика стойко выдержала первый массированный удар и сейчас понемногу адаптируется в новых, максимально неблагоприятных условиях. Недружественные страны принудительно переведены на оплату поставок природного газа в рублях, благодаря чему российская валюта вернулась к уже подзабытым показателям 2015 года, а доллар и евро стоят менее 60 рублей. В полном объеме выполняются социальные программы, строятся дороги, мосты, ведутся научные проекты и исследования мирового океана, до предела загружены судостроительные заводы и прочие объекты тяжелого машиностроения. Если говорить просто, нам сложно, но мы упорно отказываемся падать в нокаут.
В то же самое время все те, кто с таким упоением тянул руки к нашей государственной шее, внезапно осознали, что пытаются душить не хлипкую страну-бензоколонку, как годами убеждали они западное общество, а мощное государство, на вооружении которого стоят современные ракеты, зерно и углеводороды. Внезапно выяснилось, что Россия незримо присутствует практически во всех аспектах повседневности, что отказ от российского экспорта приводит к неудержимому росту стоимости жизни в целом и что заменить русский газ, пшеницу и масло просто нечем.
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Duncan - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:55
Британцев напугала идея отправить военные корабли в Черное море
С одной стороны, можно посочувствовать рядовым британцам, которые вынуждены своими кровными оплачивать политические игрища Уайтхолла, а с другой — именно они и выбирают своих руководителей, которые все никак не перестанут жить понятиями холодной войны.
У каждого действия должны быть соответствующие последствия, и если Британия рассчитывала безболезненно отсидеться за спинами украинской армии, все ее надежды пошли прахом. Русские без предупреждения атаковали кошельки англичан, и, как показала практика, на этом фронте им тоже сопутствует удача.
 
АвторыРоссияВеликобританияБорис ДжонсонМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)E.ON
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала