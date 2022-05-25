https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html

Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине

Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П .В. Мандрыка. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:33

2022-05-25T16:33

2022-05-25T19:46

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П .В. Мандрыка.Глава государства пообщался с ранеными участниками спецоперации на Украине. Кроме того, Путин встретился с медицинским персоналом, который заверил его, что проблем с оборудованием и лекарствами нет. В мероприятии также принял участие министр обороны Сергей Шойгу. В одной из палат президент поговорил с майором, который получил осколочное ранение руки. "Рука нормально работает?" — поинтересовался Путин. "Так точно", — ответил ему военнослужащий.Глава государства также пообщался с разведчиком, получившим пулевое ранение в живот. Врач рассказал президенту, что военный хочет продолжать службу. "Где семья у вас? Хотите служить? Будете, обязательно", — пообещал Путин и поинтересовался, где живут родители военнослужащих. "В контакте с ними? Беспокоятся? Не приезжали, не виделись?" — спросил российский лидер. Но ответ был отрицательным. Однако президент отметил, что после этих кадров семьи военнослужащих увидят, что все нормально, а самим пациентам госпиталя пожелал удачи.Путин, помимо этого, пообщался с молодым человеком, который восстанавливается после ранения и пока вынужден пользоваться костылями. Врач заверил главу государства, что пациент скоро будет и бегать, и танцевать."Будешь танцевать?" — уточнил Путин. "Так точно", — ответил тот.Путин поинтересовался и настроением в рядах военнослужащих."Позитивно все настроены", — рассказал один из военнослужащихРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html

https://ria.ru/20220420/donbass-1784318430.html

https://ria.ru/20220518/vrachi-1789168204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин навестил в госпитале раненых на Украине солдат Путин общается в госпитале с раненными на Украине российскими военными. 2022-05-25T16:33 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, донбасс, сергей шойгу