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Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/putin-1790666238.html
Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине
Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине
Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П .В. Мандрыка. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:33
2022-05-25T19:46
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
ситуация в днр и лнр
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П .В. Мандрыка.Глава государства пообщался с ранеными участниками спецоперации на Украине. Кроме того, Путин встретился с медицинским персоналом, который заверил его, что проблем с оборудованием и лекарствами нет. В мероприятии также принял участие министр обороны Сергей Шойгу. В одной из палат президент поговорил с майором, который получил осколочное ранение руки. "Рука нормально работает?" — поинтересовался Путин. "Так точно", — ответил ему военнослужащий.Глава государства также пообщался с разведчиком, получившим пулевое ранение в живот. Врач рассказал президенту, что военный хочет продолжать службу. "Где семья у вас? Хотите служить? Будете, обязательно", — пообещал Путин и поинтересовался, где живут родители военнослужащих. "В контакте с ними? Беспокоятся? Не приезжали, не виделись?" — спросил российский лидер. Но ответ был отрицательным. Однако президент отметил, что после этих кадров семьи военнослужащих увидят, что все нормально, а самим пациентам госпиталя пожелал удачи.Путин, помимо этого, пообщался с молодым человеком, который восстанавливается после ранения и пока вынужден пользоваться костылями. Врач заверил главу государства, что пациент скоро будет и бегать, и танцевать."Будешь танцевать?" — уточнил Путин. "Так точно", — ответил тот.Путин поинтересовался и настроением в рядах военнослужащих."Позитивно все настроены", — рассказал один из военнослужащихРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/putin-1790688482.html
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Путин навестил в госпитале раненых на Украине солдат
Путин общается в госпитале с раненными на Украине российскими военными.
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владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр, украина, в мире, донбасс, сергей шойгу
16:33 25.05.2022 (обновлено: 19:46 25.05.2022)
 
Путин и Шойгу посетили в военном госпитале раненных на Украине

Путин и Шойгу посетили в госпитале раненых российских военных в спецоперации на Украине

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П .В. Мандрыка.
Глава государства пообщался с ранеными участниками спецоперации на Украине. Кроме того, Путин встретился с медицинским персоналом, который заверил его, что проблем с оборудованием и лекарствами нет. В мероприятии также принял участие министр обороны Сергей Шойгу.
Президент РФ Владимир Путин посещает раненых участников спецоперации на Украине
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Путин поручил правительству поддерживать раненых военных и семьи погибших
В одной из палат президент поговорил с майором, который получил осколочное ранение руки. "Рука нормально работает?" — поинтересовался Путин. "Так точно", — ответил ему военнослужащий.
Глава государства также пообщался с разведчиком, получившим пулевое ранение в живот. Врач рассказал президенту, что военный хочет продолжать службу. "Где семья у вас? Хотите служить? Будете, обязательно", — пообещал Путин и поинтересовался, где живут родители военнослужащих. "В контакте с ними? Беспокоятся? Не приезжали, не виделись?" — спросил российский лидер. Но ответ был отрицательным. Однако президент отметил, что после этих кадров семьи военнослужащих увидят, что все нормально, а самим пациентам госпиталя пожелал удачи.
Путин, помимо этого, пообщался с молодым человеком, который восстанавливается после ранения и пока вынужден пользоваться костылями. Врач заверил главу государства, что пациент скоро будет и бегать, и танцевать.
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"Будешь танцевать?" — уточнил Путин. "Так точно", — ответил тот.
Путин поинтересовался и настроением в рядах военнослужащих.
"Позитивно все настроены", — рассказал один из военнослужащих
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреДонбассСергей Шойгу
 
 
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