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Сенаторы одобрили закон об электронных путевках - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
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Сенаторы одобрили закон об электронных путевках
Сенаторы одобрили закон об электронных путевках - РИА Новости, 25.05.2022
Сенаторы одобрили закон об электронных путевках
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об электронных путевках. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:22
2022-05-25T12:22
туризм
новости - туризм
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об электронных путевках.Согласно закону, "Электронная путёвка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.Предлагается также обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.По мнению разработчиков, система "Электронная путевка" позволит защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами своих обязательств перед клиентами. Граждане смогут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура, перевод платежей. В случае сбоя клиенты смогут обращаться в "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки.Предполагается, что система обеспечит обмен информацией между всеми заинтересованными ведомствами.
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новости - туризм, совет федерации рф
12:22 25.05.2022
 
Сенаторы одобрили закон об электронных путевках

Совет Федерации одобрил закон о единой информационной системе "Электронная путевка"

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации
Сенаторы на заседании Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Сенаторы на заседании Совета Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об электронных путевках.
Согласно закону, "Электронная путёвка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.
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Предлагается также обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.
По мнению разработчиков, система "Электронная путевка" позволит защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами своих обязательств перед клиентами. Граждане смогут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура, перевод платежей. В случае сбоя клиенты смогут обращаться в "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки.
Предполагается, что система обеспечит обмен информацией между всеми заинтересованными ведомствами.
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