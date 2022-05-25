https://ria.ru/20220525/putevki-1790592629.html

Сенаторы одобрили закон об электронных путевках

Сенаторы одобрили закон об электронных путевках - РИА Новости, 25.05.2022

Сенаторы одобрили закон об электронных путевках

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об электронных путевках. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

2022-05-25T12:22

туризм

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об электронных путевках.Согласно закону, "Электронная путёвка" - информационная система, в которую туроператоры будут вносить данные о бронировании и оплате турпродукта.Предлагается также обязать туроператоров и турагентов формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в системе, взимать плату с туроператора за размещение электронной путевки в системе, а также предусмотреть наступление административной ответственности за реализацию турпродукта без формирования электронной путевки и размещения сведений о ней в системе.По мнению разработчиков, система "Электронная путевка" позволит защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантирует выполнение туроператорами своих обязательств перед клиентами. Граждане смогут отслеживать по номеру заключенного договора статус тура, перевод платежей. В случае сбоя клиенты смогут обращаться в "Турпомощь" с квитанцией электронной путевки.Предполагается, что система обеспечит обмен информацией между всеми заинтересованными ведомствами.

https://ria.ru/20220521/otpusk-1789794599.html

https://ria.ru/20220523/puteshestviya-1790081678.html

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