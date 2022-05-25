https://ria.ru/20220525/prolet-1790719772.html

МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов

МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов - РИА Новости, 25.05.2022

МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов

Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:42

2022-05-25T19:42

2022-05-25T20:01

в мире

россия

китай

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

япония

нато

aukus

фумио кисида

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД РФ.Ранее военные самолеты России и Китая совершили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Япония подняла истребители и направила обеим странам протесты по дипломатическим каналам."Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", - говорится в заявлении МИД РФ.Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, сотрудничество между Вооруженными Силами РФ и Народно-освободительной Армией Китая является важной составной частью российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. "Регулярные совместные патрулирования силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил НОАК свидетельствуют о высоком уровне доверия и взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - пояснили в МИД, уточнив, что они проводятся в строгом соответствии с нормами международного права и полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом."Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны", - добавляется в комментарии.Отмечается, что Япония в русле курса администрации Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы".В МИД РФ добавили, что японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. "Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220525/khirosimy-1790533543.html

https://ria.ru/20220525/protest-1790521695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, нато, aukus, фумио кисида, восточно-китайское море, сша