19:42 25.05.2022 (обновлено: 20:01 25.05.2022)
МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов
Россия отклонила протест Японии из-за совместного с Китаем пролета российских самолетов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД РФ.
Ранее военные самолеты России и Китая совершили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Япония подняла истребители и направила обеим странам протесты по дипломатическим каналам.
"Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", - говорится в заявлении МИД РФ.
Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, сотрудничество между Вооруженными Силами РФ и Народно-освободительной Армией Китая является важной составной частью российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. "Регулярные совместные патрулирования силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил НОАК свидетельствуют о высоком уровне доверия и взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - пояснили в МИД, уточнив, что они проводятся в строгом соответствии с нормами международного права и полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.
"К сожалению, не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле "цепляется" за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС двух стран, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России на Украине", - заключили в ведомстве.
"Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны", - добавляется в комментарии.
Отмечается, что Япония в русле курса администрации Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы".
В МИД РФ добавили, что японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. "Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях", - добавили в министерстве.