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МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов - РИА Новости, 25.05.2022
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МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов
МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов - РИА Новости, 25.05.2022
МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов
Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:42
2022-05-25T20:01
в мире
россия
китай
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
япония
нато
aukus
фумио кисида
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД РФ.Ранее военные самолеты России и Китая совершили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Япония подняла истребители и направила обеим странам протесты по дипломатическим каналам."Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", - говорится в заявлении МИД РФ.Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, сотрудничество между Вооруженными Силами РФ и Народно-освободительной Армией Китая является важной составной частью российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. "Регулярные совместные патрулирования силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил НОАК свидетельствуют о высоком уровне доверия и взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - пояснили в МИД, уточнив, что они проводятся в строгом соответствии с нормами международного права и полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом."Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны", - добавляется в комментарии.Отмечается, что Япония в русле курса администрации Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы".В МИД РФ добавили, что японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. "Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220525/khirosimy-1790533543.html
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в мире, россия, китай, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), япония, нато, aukus, фумио кисида, восточно-китайское море, сша
19:42 25.05.2022 (обновлено: 20:01 25.05.2022)
 
МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов

Россия отклонила протест Японии из-за совместного с Китаем пролета российских самолетов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия отклонила как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию "протест Японии" из-за совместного с КНР пролета российских самолетов, заявил МИД РФ.
Ранее военные самолеты России и Китая совершили совместный пролет над Японским и Восточно-Китайским морями, в связи с чем Япония подняла истребители и направила обеим странам протесты по дипломатическим каналам.
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"Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", - говорится в заявлении МИД РФ.
Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, сотрудничество между Вооруженными Силами РФ и Народно-освободительной Армией Китая является важной составной частью российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. "Регулярные совместные патрулирования силами дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил НОАК свидетельствуют о высоком уровне доверия и взаимодействия между вооруженными силами двух стран", - пояснили в МИД, уточнив, что они проводятся в строгом соответствии с нормами международного права и полностью отвечают задачам укрепления мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.
"К сожалению, не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле "цепляется" за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС двух стран, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России на Украине", - заключили в ведомстве.
"Со своей стороны неоднократно предупреждали, что внимательно следим за такой по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии и оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны", - добавляется в комментарии.
Отмечается, что Япония в русле курса администрации Фумио Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы".
В МИД РФ добавили, что японское руководство прямо заявляет о желании подключиться к англосаксонскому военно-технологическому блоку AUKUS, изучает перспективы размещения американских ракет средней и меньшей дальности на территории своей страны и идет на другие провокационные действия, представляющие серьезный вызов и потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации на Дальнем Востоке. "Параллельно в японском политистеблишменте, видимо подзабывшем о трагедии Хиросимы и Нагасаки, разворачивается дискуссия о целесообразности участия Токио в совместных с Вашингтоном ядерных миссиях", - добавили в министерстве.
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В миреРоссияКитайМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЯпонияНАТОAUKUSФумио КисидаВосточно-Китайское мореСША
 
 
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