https://ria.ru/20220525/programma-1790596984.html

Опубликована программа фестиваля культуры "Петербургские сезоны" на ПМЭФ

Опубликована программа фестиваля культуры "Петербургские сезоны" на ПМЭФ - РИА Новости, 25.05.2022

Опубликована программа фестиваля культуры "Петербургские сезоны" на ПМЭФ

В рамках 25-го Петербургского международного экономического форума 15–18 июня пройдет фестиваль культуры “Петербургские сезоны”. Программа опубликована на сайте РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:38

2022-05-25T12:38

2022-05-25T12:38

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

фонд "росконгресс"

антон кобяков

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В рамках 25-го Петербургского международного экономического форума 15–18 июня пройдет фестиваль культуры “Петербургские сезоны”. Программа опубликована на сайте ПМЭФ, сообщает Фонд Росконгресс."Культура – отражение самобытности нации, российская культура одновременно олицетворяет универсальные ценности всего мирового сообщества и представляет собой часть глобального культурно-исторического наследия. История, вот что объединяет нации и способствует межкультурному диалогу", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.Как подчеркнула министр культуры РФ Ольга Любимова, фестиваль “Петербургские сезоны” – это весомая часть программы ПМЭФ, "дающая возможность продемонстрировать радушие и открытость, с которыми Россия обращена к нашим гостям".Традиционно культурная программа включает в себя разнообразные выставочные проекты. С 15 по 18 июня в Русском музее пройдут выставки "Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения", "И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре", "Сохраняя историю. Реставрационным мастерским Русского музея – 100", "Александр Рубцов. 1884–1949". В штаб-квартире Русского географического общества в дни проведения форума будет организована выставка, посвященная освоению Арктического региона. Институт восточных рукописей Российской академии наук подготовил выставку "Рукописные сокровища китайской культуры на берегах Невы", на которой представлены шедевры рукописной книги стран Востока. Собрание ИВР РАН является одним из крупнейших в мире и самым крупным в России и насчитывает более 115 000 экспонатов на 65 мертвых и живых языках. Уникальная коллекция располагается в роскошных интерьерах Ново-Михайловского дворца, яркого образца дворцовой архитектуры XIXвека.Также в эти дни запланированы выступления Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии и концерт солистов симфонического оркестра MusicAeterna. Большой Санкт-Петербургский госцирк ждет всех желающих на мюзикле на воде "Одиссея".Основная сцена Александринского театра примет гастрольные показы спектакля "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Центральным событием фестиваля "Петербургские сезоны" станет концерт "Звезды Русского Радио", в рамках фестиваля состоится также ряд мероприятий, приуроченных к 350-летию Петра I. 18 июня в Кронштадте пройдет фестиваль "Паруса Кронштадта".В этом году в рамках вечерних мероприятий фестиваля предусмотрены благотворительные, молодежные, детские и спортивные программы.

https://ria.ru/20220523/pmef-1790103505.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), фонд "росконгресс", антон кобяков