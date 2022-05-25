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В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат" - РИА Новости, 25.05.2022
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Культура
https://ria.ru/20220525/premiere-1790546851.html
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат" - РИА Новости, 25.05.2022
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"
В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:04
2022-05-25T11:04
культура
новости культуры
сергей меликов
магомедсалам магомедов
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
кино и сериалы
андрей соколов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости. Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника. Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Шамиля — Арслан Мурзабеков, Лизу — Варвара Комарова. Образ Николая I воплотил Андрей Соколов. Также в ленте снимались Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Федор Лавров, Дмитрий Соломыкин и другие. Генеральный продюсер картины, автор идеи и сценария Шамиль Джафаров рассказывал, что фильм корректен с исторической точки зрения, но в нем присутствуют художественные допущения. "Это нормально. Мы говорим, что у нас художественное произведение, а не документальное кино", — объяснял Джафаров.Съемки проходили в том числе и в Дагестане, в качестве актеров были задействованы сотни жителей региона. Премьерный показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект уже начал получать международное признание — "был с успехом продемонстрирован в Азербайджане".Также на премьеру приехал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу, чтобы ленту посмотрела молодежь. Фильм дает сигнал, как люди должны относиться друг к другу", — отметил он. По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, картина отражает многие ключевые моменты, связанные со становлением и развитием Российского государства.Гостями премьеры также стали российские звезды. Среди них фигуристка Анастасия Гребенкина, писатель Александр Цыпкин. А также артисты Игорь Жижикин, Ольга Кабо и Анастасия Макеева, приехавшая на показ с мужем Романом Мальковым и его сыном от первого брака. Картина выходит в широкий прокат 26 мая.
https://ria.ru/20220423/kino-1784923270.html
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новости культуры, сергей меликов, магомедсалам магомедов, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), кино и сериалы, андрей соколов, екатерина гусева, александр цыпкин, анастасия макеева, знаменитости, звезды
11:04 25.05.2022
 
В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"

В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева

© РИА Новости / Алексей МайшевНа премьере фильма "Аманат" в киноцентре "Октябрь" в Москве
На премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости.
Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника.
© ООО Даггер Филм (2022)Кадр из фильма "Аманат"
Кадр из фильма Аманат
1 из 2
Кадр из фильма "Аманат"
© ООО Даггер Филм (2022)
© ООО Даггер Филм (2022)

Эпизод из фильма "Аманат"

Кадр из фильма Аманат
2 из 2

Эпизод из фильма "Аманат"

© ООО Даггер Филм (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Аманат"
© ООО Даггер Филм (2022)
2 из 2

Эпизод из фильма "Аманат"

© ООО Даггер Филм (2022)
Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Шамиля — Арслан Мурзабеков, Лизу — Варвара Комарова. Образ Николая I воплотил Андрей Соколов. Также в ленте снимались Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Федор Лавров, Дмитрий Соломыкин и другие.
Генеральный продюсер картины, автор идеи и сценария Шамиль Джафаров рассказывал, что фильм корректен с исторической точки зрения, но в нем присутствуют художественные допущения.
"Это нормально. Мы говорим, что у нас художественное произведение, а не документальное кино", — объяснял Джафаров.
© ООО Даггер Филм (2022)Кадр из фильма "Аманат"
Кадр из фильма Аманат
1 из 2
Кадр из фильма "Аманат"
© ООО Даггер Филм (2022)
© ООО Даггер Филм (2022)

Сцена из фильма "Аманат"

Кадр из фильма Аманат
2 из 2

Сцена из фильма "Аманат"

© ООО Даггер Филм (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Аманат"
© ООО Даггер Филм (2022)
2 из 2

Сцена из фильма "Аманат"

© ООО Даггер Филм (2022)
Съемки проходили в том числе и в Дагестане, в качестве актеров были задействованы сотни жителей региона. Премьерный показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект уже начал получать международное признание — "был с успехом продемонстрирован в Азербайджане".
"Значение фильма трудно переоценить, особенно сегодня. Суть картины — не война, не сражение, а любовь к родине и готовность ее защитить, стремление бороться за мир. Тем более, когда родина такая многонациональная, как наша великая Россия", — сказал Меликов.
Также на премьеру приехал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу, чтобы ленту посмотрела молодежь. Фильм дает сигнал, как люди должны относиться друг к другу", — отметил он.
© РИА Новости / Алексей Майшев

Заместитель Руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов на премьере фильма "Аманат"

Заместитель Руководителя Администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
1 из 5

Заместитель Руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актриса Екатерина Гусева на премьере фильма "Аманат"

Актриса Екатерина Гусева на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
2 из 5

Актриса Екатерина Гусева на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат"

Актер Андрей Соколов на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
3 из 5

Актер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актриса Варвара Комарова на премьере фильма "Аманат"

Актриса Варвара Комарова на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
4 из 5

Актриса Варвара Комарова на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей на премьере фильма "Аманат"

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
5 из 5

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 5

Заместитель Руководителя администрации президента РФ Магомед Салам Магомедов на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 5

Актриса Екатерина Гусева на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 5

Актер Андрей Соколов на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 5

Актриса Варвара Комарова на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
5 из 5

Актер Дмитрий Соломыкин со спутницей на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, картина отражает многие ключевые моменты, связанные со становлением и развитием Российского государства.

"Кавказская война — не самый простой период в нашей истории, но в ее ходе решались важнейшие задачи по обеспечению безопасности южных рубежей России, усилению ее международного, политического и экономического влияния. Этот фильм — о правде истории, о разных людях и их отношениях, о чести, верности и долге", — говорит Баринов.

Гостями премьеры также стали российские звезды. Среди них фигуристка Анастасия Гребенкина, писатель Александр Цыпкин. А также артисты Игорь Жижикин, Ольга Кабо и Анастасия Макеева, приехавшая на показ с мужем Романом Мальковым и его сыном от первого брака.
© РИА Новости / Алексей Майшев

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо на премьере фильма "Аманат"

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
1 из 4

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актер Игорь Жижикин на премьере фильма "Аманат"

Актер Игорь Жижикин на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
2 из 4

Актер Игорь Жижикин на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма "Аманат"

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
3 из 4

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат"

Актриса Анастасия Макеева с супругом Романом Мальковым на премьере фильма Аманат в киноцентре Октябрь в Москве
4 из 4

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
1 из 4

Писатель Александр Цыпкин, продюсер, сценарист Шамиль Джафаров и актриса Ольга Кабо на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
2 из 4

Актер Игорь Жижикин на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
3 из 4

Фигуристка Анастасия Гребенкина на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
4 из 4

Актриса Анастасия Макеева (справа) с супругом Романом Мальковым на премьере фильма "Аманат"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Картина выходит в широкий прокат 26 мая.
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КультураНовости культурыСергей МеликовМагомедсалам МагомедовИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Кино и сериалыАндрей СоколовЕкатерина ГусеваАлександр ЦыпкинАнастасия МакееваЗнаменитостизвезды
 
 
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