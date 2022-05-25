В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости. Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника. Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Шамиля — Арслан Мурзабеков, Лизу — Варвара Комарова. Образ Николая I воплотил Андрей Соколов. Также в ленте снимались Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Федор Лавров, Дмитрий Соломыкин и другие. Генеральный продюсер картины, автор идеи и сценария Шамиль Джафаров рассказывал, что фильм корректен с исторической точки зрения, но в нем присутствуют художественные допущения. "Это нормально. Мы говорим, что у нас художественное произведение, а не документальное кино", — объяснял Джафаров.Съемки проходили в том числе и в Дагестане, в качестве актеров были задействованы сотни жителей региона. Премьерный показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект уже начал получать международное признание — "был с успехом продемонстрирован в Азербайджане".Также на премьеру приехал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу, чтобы ленту посмотрела молодежь. Фильм дает сигнал, как люди должны относиться друг к другу", — отметил он. По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, картина отражает многие ключевые моменты, связанные со становлением и развитием Российского государства.Гостями премьеры также стали российские звезды. Среди них фигуристка Анастасия Гребенкина, писатель Александр Цыпкин. А также артисты Игорь Жижикин, Ольга Кабо и Анастасия Макеева, приехавшая на показ с мужем Романом Мальковым и его сыном от первого брака. Картина выходит в широкий прокат 26 мая.
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости.
Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника.
Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Шамиля — Арслан Мурзабеков, Лизу — Варвара Комарова. Образ Николая I воплотил Андрей Соколов. Также в ленте снимались Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Федор Лавров, Дмитрий Соломыкин и другие.
Генеральный продюсер картины, автор идеи и сценария Шамиль Джафаров рассказывал, что фильм корректен с исторической точки зрения, но в нем присутствуют художественные допущения.
"Это нормально. Мы говорим, что у нас художественное произведение, а не документальное кино", — объяснял Джафаров.
Съемки проходили в том числе и в Дагестане, в качестве актеров были задействованы сотни жителей региона. Премьерный показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект уже начал получать международное признание — "был с успехом продемонстрирован в Азербайджане".
"Значение фильма трудно переоценить, особенно сегодня. Суть картины — не война, не сражение, а любовь к родине и готовность ее защитить, стремление бороться за мир. Тем более, когда родина такая многонациональная, как наша великая Россия", — сказал Меликов.
Также на премьеру приехал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу, чтобы ленту посмотрела молодежь. Фильм дает сигнал, как люди должны относиться друг к другу", — отметил он.
По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, картина отражает многие ключевые моменты, связанные со становлением и развитием Российского государства.
"Кавказская война — не самый простой период в нашей истории, но в ее ходе решались важнейшие задачи по обеспечению безопасности южных рубежей России, усилению ее международного, политического и экономического влияния. Этот фильм — о правде истории, о разных людях и их отношениях, о чести, верности и долге", — говорит Баринов.
Гостями премьеры также стали российские звезды. Среди них фигуристка Анастасия Гребенкина, писатель Александр Цыпкин. А также артисты Игорь Жижикин, Ольга Кабо и Анастасия Макеева, приехавшая на показ с мужем Романом Мальковым и его сыном от первого брака.
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