https://ria.ru/20220525/premiere-1790546851.html

В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"

В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат" - РИА Новости, 25.05.2022

В Москве прошла звездная премьера фильма "Аманат"

В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:04

2022-05-25T11:04

2022-05-25T11:04

культура

новости культуры

сергей меликов

магомедсалам магомедов

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

кино и сериалы

андрей соколов

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Аманат", передает корреспондент РИА Новости. Картина основана на реальных событиях. В ней рассказывается о Кавказской войне и истории любви сына имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Первый был выдан русскому правительству в качестве аманата — заложника. Джамалутдина сыграл Амин Хуратов, Шамиля — Арслан Мурзабеков, Лизу — Варвара Комарова. Образ Николая I воплотил Андрей Соколов. Также в ленте снимались Екатерина Гусева, Даниил Страхов, Федор Лавров, Дмитрий Соломыкин и другие. Генеральный продюсер картины, автор идеи и сценария Шамиль Джафаров рассказывал, что фильм корректен с исторической точки зрения, но в нем присутствуют художественные допущения. "Это нормально. Мы говорим, что у нас художественное произведение, а не документальное кино", — объяснял Джафаров.Съемки проходили в том числе и в Дагестане, в качестве актеров были задействованы сотни жителей региона. Премьерный показ посетил глава республики Сергей Меликов. Он отметил, что проект уже начал получать международное признание — "был с успехом продемонстрирован в Азербайджане".Также на премьеру приехал замруководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. "Хочу, чтобы ленту посмотрела молодежь. Фильм дает сигнал, как люди должны относиться друг к другу", — отметил он. По словам главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова, картина отражает многие ключевые моменты, связанные со становлением и развитием Российского государства.Гостями премьеры также стали российские звезды. Среди них фигуристка Анастасия Гребенкина, писатель Александр Цыпкин. А также артисты Игорь Жижикин, Ольга Кабо и Анастасия Макеева, приехавшая на показ с мужем Романом Мальковым и его сыном от первого брака. Картина выходит в широкий прокат 26 мая.

https://ria.ru/20220423/kino-1784923270.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей меликов, магомедсалам магомедов, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), кино и сериалы, андрей соколов, екатерина гусева, александр цыпкин, анастасия макеева, знаменитости, звезды