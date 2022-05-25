https://ria.ru/20220525/predstavitelstvo-1790702997.html

Российский экспортный центр откроет представительство в Иране

Российский экспортный центр откроет представительство в Иране - РИА Новости, 25.05.2022

Российский экспортный центр откроет представительство в Иране

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть представительство в Иране, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:28

2022-05-25T18:28

2022-05-25T18:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

иран

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759064776_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_4c44c4b655f1acb5cc6af3f4ef5f11d3.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть представительство в Иране, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В ближайшее время мы открываем в республике Иран представительство группы Российского экспортного центра, и в рамках официального открытия планируем организовать бизнес-миссию для российских экспортеров", - сказала Никишина в ходе заседания межправительственной комиссии России и Ирана."Кроме того, мы прорабатываем возможность открытия павильона российских товаров, что позволит ближе познакомить представителей иранского бизнеса с потенциалом российских экспортно ориентированных компаний", - добавила она.По ее словам, РЭЦ уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном и установлению взаимовыгодных отношений между иранскими и российскими компаниями.

https://ria.ru/20220523/eksportirovanie-1790208085.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, иран, россия