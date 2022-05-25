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Российский экспортный центр откроет представительство в Иране - РИА Новости, 25.05.2022
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Российский экспортный центр откроет представительство в Иране
Российский экспортный центр откроет представительство в Иране - РИА Новости, 25.05.2022
Российский экспортный центр откроет представительство в Иране
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть представительство в Иране, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:28
2022-05-25T18:28
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
иран
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть представительство в Иране, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."В ближайшее время мы открываем в республике Иран представительство группы Российского экспортного центра, и в рамках официального открытия планируем организовать бизнес-миссию для российских экспортеров", - сказала Никишина в ходе заседания межправительственной комиссии России и Ирана."Кроме того, мы прорабатываем возможность открытия павильона российских товаров, что позволит ближе познакомить представителей иранского бизнеса с потенциалом российских экспортно ориентированных компаний", - добавила она.По ее словам, РЭЦ уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном и установлению взаимовыгодных отношений между иранскими и российскими компаниями.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, иран, россия
18:28 25.05.2022
 

Российский экспортный центр откроет представительство в Иране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) планирует открыть представительство в Иране, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"В ближайшее время мы открываем в республике Иран представительство группы Российского экспортного центра, и в рамках официального открытия планируем организовать бизнес-миссию для российских экспортеров", - сказала Никишина в ходе заседания межправительственной комиссии России и Ирана.
"Кроме того, мы прорабатываем возможность открытия павильона российских товаров, что позволит ближе познакомить представителей иранского бизнеса с потенциалом российских экспортно ориентированных компаний", - добавила она.
По ее словам, РЭЦ уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном и установлению взаимовыгодных отношений между иранскими и российскими компаниями.
"Мы видим огромный потенциал в наращивании поставок российской продукции: это и продукция АПК, и сельхозтехника, и комплектующие, и локализация производства, и многое другое. И одновременно мы рассчитываем на активное развитие сотрудничества в области поставок высокоприоритетных товаров производства республики Иран на российский рынок, в том числе строительных материалов", - добавила глава РЭЦ.
Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на встрече председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко с женщинами-экспортерами - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаИранРоссия
 
 
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