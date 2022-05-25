https://ria.ru/20220525/polnomochiya-1790722030.html

Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы

Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы - РИА Новости, 25.05.2022

Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы

Согласно федеральному закону "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (1994) РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T19:54

2022-05-25T19:54

2022-05-25T19:54

справки

госдума рф

россия

следственный комитет россии (ск рф)

валерий рашкин

сергей мавроди

илья пономарев

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Согласно федеральному закону "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (1994) досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы возможно по личному заявлению или по решению Госдумы. Полномочия депутата досрочно прекращаются в случае: Решение о прекращении полномочий депутата Государственной Думы оформляется постановлением Государственной Думы, котором определяется день прекращения его полномочий. Лишения депутатского мандата по решению нижней палаты происходили несколько раз.25 мая 2022 года Госдума VIII созыва на пленарном заседании лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ – "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение. Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. 10 июня 2016 года Госдума VI созыва приняла постановление о лишении мандата депутата от партии "Справедливая Россия" (СР) Ильи Пономарева за неисполнение им своих обязанностей. С соответствующей инициативой выступила фракция "Справедливая Россия", в которой отметили, что Пономарев в течение двух лет не появлялся в Госдуме, не вел работу с избирателями в регионах и потерял связь с фракцией. Пономарев уехал из России в 2015 году. В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда "Сколково". СК РФ сообщал, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По мнению следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Пономарев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине и переехал туда. В мае 2019 года стало известно, что он получил гражданство Украины. 22 мая 2015 года Госдума VI созыва лишила депутатского мандата члена фракции КПРФ Константина Ширшова, который был осужден на пять лет колонии за попытку продажи места в нижней палате российского парламента за 7,5 миллиона евро. Как следует из приговора, Ширшов летом 2011 года склонял жителя Московской области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 миллиона евро. Однако, как указала судья, действовать в интересах потерпевшего депутат не собирался, а полученные деньги хотел присвоить. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении первой части требуемой суммы – 66 миллионов рублей. В феврале 2013 года Ширшов написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. Мосгорсуд 26 мая 2014 года признал его виновным в покушении на мошенничество. В качестве дополнительного наказания судья назначил Ширшову штраф в 700 тысяч рублей. В январе 2017 года экс-депутат вышел на свободу. 14 сентября 2012 года Госдума VI созыва проголосовала за лишение мандата депутата-эсера Геннадия Гудкова. Это произошло после того, как следственные органы обвинили парламентария в коммерческой деятельности, что противоречит закону о статусе депутата. Гудков связывал претензии к нему со своей оппозиционной деятельностью. Комиссия ГД по контролю за доходами депутатов изучила поступившие в ГД документы и подтвердила факт участия Гудкова в управлении бизнесом. Руководитель следственного управления СК Александр Щукин объявил, что проверка незаконной предпринимательской деятельности Гудкова подтвердила его причастность к управлению компанией, занимающейся стройкой в Болгарии. 6 октября 1995 года Государственная дума I созыва лишила мандата независимого депутата Сергея Мавроди. В отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми махинациями в бытность его главой финансовой пирамиды "МММ". Задержан Мавроди был 31 января 2003 года. 28 апреля 2007 года приговорен к четырем с половиной годам и вскоре вышел на свободу. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

справки, госдума рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), валерий рашкин, сергей мавроди, илья пономарев