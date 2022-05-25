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Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы - РИА Новости, 25.05.2022
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Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы
Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы - РИА Новости, 25.05.2022
Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы
Согласно федеральному закону "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (1994) РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T19:54
2022-05-25T19:54
справки
госдума рф
россия
следственный комитет россии (ск рф)
валерий рашкин
сергей мавроди
илья пономарев
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Согласно федеральному закону "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (1994) досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы возможно по личному заявлению или по решению Госдумы. Полномочия депутата досрочно прекращаются в случае: Решение о прекращении полномочий депутата Государственной Думы оформляется постановлением Государственной Думы, котором определяется день прекращения его полномочий. Лишения депутатского мандата по решению нижней палаты происходили несколько раз.25 мая 2022 года Госдума VIII созыва на пленарном заседании лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора. По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ – "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение. Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. 10 июня 2016 года Госдума VI созыва приняла постановление о лишении мандата депутата от партии "Справедливая Россия" (СР) Ильи Пономарева за неисполнение им своих обязанностей. С соответствующей инициативой выступила фракция "Справедливая Россия", в которой отметили, что Пономарев в течение двух лет не появлялся в Госдуме, не вел работу с избирателями в регионах и потерял связь с фракцией. Пономарев уехал из России в 2015 году. В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда "Сколково". СК РФ сообщал, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По мнению следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Пономарев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине и переехал туда. В мае 2019 года стало известно, что он получил гражданство Украины. 22 мая 2015 года Госдума VI созыва лишила депутатского мандата члена фракции КПРФ Константина Ширшова, который был осужден на пять лет колонии за попытку продажи места в нижней палате российского парламента за 7,5 миллиона евро. Как следует из приговора, Ширшов летом 2011 года склонял жителя Московской области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 миллиона евро. Однако, как указала судья, действовать в интересах потерпевшего депутат не собирался, а полученные деньги хотел присвоить. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении первой части требуемой суммы – 66 миллионов рублей. В феврале 2013 года Ширшов написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. Мосгорсуд 26 мая 2014 года признал его виновным в покушении на мошенничество. В качестве дополнительного наказания судья назначил Ширшову штраф в 700 тысяч рублей. В январе 2017 года экс-депутат вышел на свободу. 14 сентября 2012 года Госдума VI созыва проголосовала за лишение мандата депутата-эсера Геннадия Гудкова. Это произошло после того, как следственные органы обвинили парламентария в коммерческой деятельности, что противоречит закону о статусе депутата. Гудков связывал претензии к нему со своей оппозиционной деятельностью. Комиссия ГД по контролю за доходами депутатов изучила поступившие в ГД документы и подтвердила факт участия Гудкова в управлении бизнесом. Руководитель следственного управления СК Александр Щукин объявил, что проверка незаконной предпринимательской деятельности Гудкова подтвердила его причастность к управлению компанией, занимающейся стройкой в Болгарии. 6 октября 1995 года Государственная дума I созыва лишила мандата независимого депутата Сергея Мавроди. В отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми махинациями в бытность его главой финансовой пирамиды "МММ". Задержан Мавроди был 31 января 2003 года. 28 апреля 2007 года приговорен к четырем с половиной годам и вскоре вышел на свободу. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, госдума рф, россия, следственный комитет россии (ск рф), валерий рашкин, сергей мавроди, илья пономарев
19:54 25.05.2022
 

Случаи досрочного прекращения полномочий депутатов РФ по решению Госдумы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Согласно федеральному закону "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (1994) досрочное прекращение полномочий депутата Госдумы возможно по личному заявлению или по решению Госдумы.
Полномочия депутата досрочно прекращаются в случае:
  • выхода из состава фракции;
  • перехода на государственную, муниципальную службу, избрания в региональные и местные выборные органы власти;
  • участия депутата в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией (кроме преподавательской, научной и творческой);
  • вхождения депутата в органы управления коммерческих структур и иностранных организаций;
  • открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации;
  • установления фактов, свидетельствующих о несоблюдении требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации в отношении кандидатов в депутаты Государственной Думы;
  • в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей;
  • непредставления или несвоевременного представления депутатом сведений о своих (а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
  • в связи с утратой гражданства РФ либо приобретения иностранного гражданства;
  • вступления в законную силу приговора суда судебных решений о недееспособности или признании безвестно отсутствующим.
Решение о прекращении полномочий депутата Государственной Думы оформляется постановлением Государственной Думы, котором определяется день прекращения его полномочий.
Лишения депутатского мандата по решению нижней палаты происходили несколько раз.
25 мая 2022 года Госдума VIII созыва на пленарном заседании лишила депутата от КПРФ Валерия Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео
Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости
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Депутат Государственной Думы РФ Валерий Рашкин у здания Калининского районного суда города Саратова. Кадр видео
По данным СК РФ, в ночь на 29 октября 2021 года в Саратовской области Рашкин без лицензии застрелил лося, после чего спрятал оружие, разделал тушу и сложил в багажник машины. Он вместе с предполагаемым подельником Александром Гношевым был застигнут, уже уезжая с места преступления. Рашкину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ – "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". По данным защиты, Рашкин не признавал вину и настаивал на том, что не осознавал преступности своих действий. Однако перед оглашением приговора Рашкин заявил, что признает вину, но "сослался на незнание закона". Калининский районный суд Саратовской области 22 апреля 2022 года приговорил Рашкина к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года по делу о незаконной охоте. Суд также запретил депутату два года охотиться. Рашкин заявил, что в тот же день обжаловал это решение. Помимо уголовного преследования Рашкина привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
10 июня 2016 года Госдума VI созыва приняла постановление о лишении мандата депутата от партии "Справедливая Россия" (СР) Ильи Пономарева за неисполнение им своих обязанностей. С соответствующей инициативой выступила фракция "Справедливая Россия", в которой отметили, что Пономарев в течение двух лет не появлялся в Госдуме, не вел работу с избирателями в регионах и потерял связь с фракцией.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев
Депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев
Пономарев уехал из России в 2015 году. В апреле 2015 года Госдума лишила Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда "Сколково". СК РФ сообщал, что в отношении вице-президента "Сколково" Алексея Бельтюкова возбуждено дело о растрате – по данным следствия, он незаконно передал Илье Пономареву 750 тысяч долларов из средств фонда. По информации СК, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. По мнению следствия, таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств "Сколково" в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда "Сколково" на сумму более 22 миллионов рублей. Пономарев был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание на Украине и переехал туда. В мае 2019 года стало известно, что он получил гражданство Украины.
22 мая 2015 года Госдума VI созыва лишила депутатского мандата члена фракции КПРФ Константина Ширшова, который был осужден на пять лет колонии за попытку продажи места в нижней палате российского парламента за 7,5 миллиона евро. Как следует из приговора, Ширшов летом 2011 года склонял жителя Московской области, желавшего стать депутатом Госдумы, к покупке этого поста за 7,5 миллиона евро. Однако, как указала судья, действовать в интересах потерпевшего депутат не собирался, а полученные деньги хотел присвоить. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при получении первой части требуемой суммы – 66 миллионов рублей. В феврале 2013 года Ширшов написал заявление о добровольном сложении депутатской неприкосновенности. Мосгорсуд 26 мая 2014 года признал его виновным в покушении на мошенничество. В качестве дополнительного наказания судья назначил Ширшову штраф в 700 тысяч рублей. В январе 2017 года экс-депутат вышел на свободу.
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкРассмотрение уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ К.Ширшова
Рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ К.Ширшова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Госдумы РФ К.Ширшова
14 сентября 2012 года Госдума VI созыва проголосовала за лишение мандата депутата-эсера Геннадия Гудкова. Это произошло после того, как следственные органы обвинили парламентария в коммерческой деятельности, что противоречит закону о статусе депутата. Гудков связывал претензии к нему со своей оппозиционной деятельностью. Комиссия ГД по контролю за доходами депутатов изучила поступившие в ГД документы и подтвердила факт участия Гудкова в управлении бизнесом. Руководитель следственного управления СК Александр Щукин объявил, что проверка незаконной предпринимательской деятельности Гудкова подтвердила его причастность к управлению компанией, занимающейся стройкой в Болгарии.
6 октября 1995 года Государственная дума I созыва лишила мандата независимого депутата Сергея Мавроди. В отношении него было возбуждено уголовное дело в связи с финансовыми махинациями в бытность его главой финансовой пирамиды "МММ". Задержан Мавроди был 31 января 2003 года. 28 апреля 2007 года приговорен к четырем с половиной годам и вскоре вышел на свободу. В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого он открыл МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди вновь возбудили уголовное дело. 26 марта 2018 года Сергей Мавроди скончался.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Предприниматель, основатель компании МММ Сергей Мавроди - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предприниматель, основатель компании "МММ" Сергей Мавроди
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиГосдума РФРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Валерий РашкинСергей МавродиИлья Пономарев
 
 
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