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Минцифры перезапустят реестр российского ПО - РИА Новости, 25.05.2022
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Минцифры перезапустят реестр российского ПО
Минцифры перезапустят реестр российского ПО - РИА Новости, 25.05.2022
Минцифры перезапустят реестр российского ПО
Минцифры РФ надеется с середины лета перезапустить реестр российского ПО и сделать из него полноценный маркетплейс, туда попадут те решения, которые уже... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:56
2022-05-25T11:56
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии
максут шадаев
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минцифры РФ надеется с середины лета перезапустить реестр российского ПО и сделать из него полноценный маркетплейс, туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке, заявил глава ведомства Максут Шадаев.В конце марта он говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае."Мы перезапускаем реестр ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Будет публичная витрина. Туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке. Надеемся, что с середины лета мы эту витрину запустим, и она уже будет четко определять лидеров в каждой категории", - сказал Шадаев, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии, максут шадаев, общество
11:56 25.05.2022
 
Минцифры перезапустят реестр российского ПО

Глава Минцифры Шадаев заявил о планах запустить маркетплейс российского ПО с середины лета

© Depositphotos / spaxiaxСоздание сайта
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Depositphotos / spaxiax
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минцифры РФ надеется с середины лета перезапустить реестр российского ПО и сделать из него полноценный маркетплейс, туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
В конце марта он говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае.
"Мы перезапускаем реестр ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Будет публичная витрина. Туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке. Надеемся, что с середины лета мы эту витрину запустим, и она уже будет четко определять лидеров в каждой категории", - сказал Шадаев, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 19:38
Российский маркетплейс RuStore будут предустанавливать на устройства
 
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияТехнологииМаксут ШадаевОбщество
 
 
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