https://ria.ru/20220525/po-1790584927.html
Минцифры перезапустят реестр российского ПО
Минцифры перезапустят реестр российского ПО - РИА Новости, 25.05.2022
Минцифры перезапустят реестр российского ПО
Минцифры РФ надеется с середины лета перезапустить реестр российского ПО и сделать из него полноценный маркетплейс, туда попадут те решения, которые уже... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:56
2022-05-25T11:56
2022-05-25T11:56
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
технологии
максут шадаев
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минцифры РФ надеется с середины лета перезапустить реестр российского ПО и сделать из него полноценный маркетплейс, туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке, заявил глава ведомства Максут Шадаев.В конце марта он говорил, что первую версию маркетплейса российского софта планируется запустить в мае."Мы перезапускаем реестр ПО, делаем из него полноценный маркетплейс. Будет публичная витрина. Туда попадут те решения, которые уже состоялись на рынке. Надеемся, что с середины лета мы эту витрину запустим, и она уже будет четко определять лидеров в каждой категории", - сказал Шадаев, слова которого приводит Telegram-канал ведомства.Реестр российского ПО - публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Маркетплейс должен стать удобной площадкой для взаимодействия правообладателей и заказчиков российского программного обеспечения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, технологии, максут шадаев, общество
Минцифры перезапустят реестр российского ПО
Глава Минцифры Шадаев заявил о планах запустить маркетплейс российского ПО с середины лета