https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран - РИА Новости, 25.05.2022

Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран

Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:41

2022-05-25T15:41

2022-05-25T15:41

экономика

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним "конфиденциальность" для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – приводятся в сообщении слова Кобякова.

https://ria.ru/20220517/forum-1788965782.html

санкт-петербург

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Наталья Макарова

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)