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Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран - РИА Новости, 25.05.2022
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Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран - РИА Новости, 25.05.2022
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:41
2022-05-25T15:41
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним "конфиденциальность" для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
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экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
15:41 25.05.2022
 
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран

Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ, который пройдет в июне 2022 года

© Фото : Фонд РосконгрессПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.
Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года.
"Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним "конфиденциальность" для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
Участники пленарной сессии Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса в рамках Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 11:13
Опубликована архитектура деловой программы форума МСП в рамках ПМЭФ-2022
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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