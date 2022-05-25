https://ria.ru/20220525/pmef-1790644628.html
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран - РИА Новости, 25.05.2022
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:41
2022-05-25T15:41
2022-05-25T15:41
экономика
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 90 стран подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет в июне 2022 года, сообщает фонд "Росконгресс" со ссылкой на советника президента РФ Антона Кобякова.Юбилейный 25-й ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 15-18 июня 2022 года."Важно создавать комфортные условия для реализации совместных проектов и поддерживать инициативы делового сообщества. Вопреки определенным обстоятельствам, более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ-2022 – это действительно впечатляющие цифры. Мы приложим все усилия и сохраним "конфиденциальность" для иностранных участников, чтобы сохранить пространство доверия", – приводятся в сообщении слова Кобякова.
https://ria.ru/20220517/forum-1788965782.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд)
Участие в ПМЭФ-2022 подтвердили более 90 стран
Более 90 стран подтвердили участие в ПМЭФ, который пройдет в июне 2022 года