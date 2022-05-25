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Жена сдавшегося командира "Азова" рассказала об условиях его содержания

Жена сдавшегося командира "Азова" рассказала об условиях его содержания - РИА Новости, 25.05.2022

Жена сдавшегося командира "Азова" рассказала об условиях его содержания

Сдавшиеся в плен украинские военные с завода "Азовсталь" в Мариуполе содержатся в удовлетворительных условиях, рассказала жена командира националистического... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:34

2022-05-25T10:34

2022-05-25T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

батальон "азов"

россия

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы рф

донбасс

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сдавшиеся в плен украинские военные с завода "Азовсталь" в Мариуполе содержатся в удовлетворительных условиях, рассказала жена командира националистического полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела) Дениса Прокопенко. Как пишет британская газета The Guardian, боевик смог кратко переговорить по телефону со своей супругой Екатериной."Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", — заявила она, добавив, что "слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные". "Их кормят, поят. Условия их устраивают, и за этот короткий период они не подвергались насилию", — сказала жена командира "Азова".Минобороны России 20 мая сообщило, что территория мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" полностью освобождена — подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов", перешли под полный контроль ВС России. Всего, по данным ведомства, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 боевиков из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, батальон "азов", россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы рф, донбасс, владимир путин