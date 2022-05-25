Рейтинг@Mail.ru
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года - РИА Новости, 25.05.2022
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года
Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:32
2022-05-25T10:32
технологии
общество
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в "Сколково".Министерство в понедельник объявило, что "Гостех" совместно с "Госооблаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ."Минцифры разрабатывает единую платформу, где заказчики смогут получать облачные решения без торгов, ее запустят до конца года", - сообщил Шадаев.
https://ria.ru/20220523/mintsifry-1790240665.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
10:32 25.05.2022
 
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года

Глава Минцифры Шадаев заявил, что единую облачную платформу запустят до конца года

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в "Сколково".
Министерство в понедельник объявило, что "Гостех" совместно с "Госооблаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ.
"Минцифры разрабатывает единую платформу, где заказчики смогут получать облачные решения без торгов, ее запустят до конца года", - сообщил Шадаев.
Серверная - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 18:33
Минцифры к августу подготовит план замены иностранного ПО для госструктур
 
ТехнологииОбществоМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала