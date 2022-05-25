https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года - РИА Новости, 25.05.2022
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года
Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:32
2022-05-25T10:32
2022-05-25T10:32
технологии
общество
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в "Сколково".Министерство в понедельник объявило, что "Гостех" совместно с "Госооблаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ."Минцифры разрабатывает единую платформу, где заказчики смогут получать облачные решения без торгов, ее запустят до конца года", - сообщил Шадаев.
https://ria.ru/20220523/mintsifry-1790240665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года
Глава Минцифры Шадаев заявил, что единую облачную платформу запустят до конца года