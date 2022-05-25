https://ria.ru/20220525/platforma-1790552450.html

Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года

Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года - РИА Новости, 25.05.2022

Минцифры запустит единую облачную платформу до конца года

Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:32

2022-05-25T10:32

2022-05-25T10:32

технологии

общество

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министерство цифрового развития РФ до конца года планирует запустить единую платформу, на которой заказчики смогут получать облачные решения без торгов, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на юбилейной технологической конференции Startup Village в "Сколково".Министерство в понедельник объявило, что "Гостех" совместно с "Госооблаком" разработает типовые облачные решения, чтобы сотрудники госведомств могли свободно перенести данные с иностранных платформ."Минцифры разрабатывает единую платформу, где заказчики смогут получать облачные решения без торгов, ее запустят до конца года", - сообщил Шадаев.

https://ria.ru/20220523/mintsifry-1790240665.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

технологии, общество, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)