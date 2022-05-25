https://ria.ru/20220525/perekus-1790604261.html

Диетологи дали советы, чем питаться выпускникам в период ЕГЭ

Диетологи дали советы, чем питаться выпускникам в период ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2022

Диетологи дали советы, чем питаться выпускникам в период ЕГЭ

Школьникам в период экзаменов рекомендуется соблюдать режим питания, уделить особое внимание завтраку, есть нежирное мясо и рыбу, овощные гарниры вместо круп, а РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:13

2022-05-25T13:13

2022-05-25T13:14

образование - общество

еда

единый государственный экзамен (егэ)

маргарита королева

социальный навигатор

здоровье

сн_образование

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Школьникам в период экзаменов рекомендуется соблюдать режим питания, уделить особое внимание завтраку, есть нежирное мясо и рыбу, овощные гарниры вместо круп, а взамен привычного фастфуда и сладостей перейти на несладкий шоколад, орехи и какао, сообщили РИА Новости врачи-диетологи.Уже в четверг, 26 мая, в России стартует основной период сдачи Единого государственного экзамена. Как отмечают врачи, экзаменационный период - это стресс для организма, справиться с которым поможет режим сна и режим питания."Режим питания имеет большое значение, потому что длинные голодные периоды времени сопровождаются выбросом гормона стресса – кортизола, при котором теряется не только внимание, но и оставляет желать лучшего память. Трудно будет загрузить память нужной информацией, а потом еще и выдать ее на экзамене, поэтому должны быть всего 2-3 часа разброса между едой", - рассказывает диетолог Маргарита Королева.Диетологи сходятся во мнении, что важно не пропускать основные приёмы пищи, при этом завтрак должен быть в первый час после пробуждения, а ужин не позднее 7 часов вечера."Особое внимание следует уделить завтраку: он должен быть питательным, вкусным и сбалансированным. Обязательно включите в завтрак сложные углеводы: кашу, цельнозерновой хлеб, можно даже картофель. Сложные углеводы перевариваются медленнее, чем сладости, таким образом обеспечивая организм школьника энергией. Кроме того, для комфортного ощущения сытости можно добавить к завтраку продукты, богатые белком. Это могут быть яйца, сыр, творог, рыба, птица, йогурт или молоко", - рассказала врач диетолог, эндокринолог, преподаватель образовательного проекта Школа REforma.LIFE и Московского института психоанализа Майра Рау.При этом, по ее словам, если в день экзамена аппетит снижается, не стоит насильно заставлять ребёнка есть, можно вполне ограничиться тем объемом пищи, который будет комфортен в это время, но стоит позаботиться о перекусе.В свою очередь Королева отметила, что отличным перекусом станут орехи, они помогут получить компоненты, необходимые для поддержания IQ ребенка. "Ядрышки грецкого ореха напоминают полушария головного мозга, они стимулируют умственную деятельность, поэтому в качестве перекуса или за завтраком можно съедать 5 ядер. Также миндаль богатый фосфором способствует активизации работы мозга и укрепляет зрение. Остроту восприятия информации, а также память помогут нам поддержать фисташки", - рассказала она.По ее словам, в целом рацион питания должен быть очень разнообразным, в качестве обеда и ужина должны присутствовать источники полноценного белка. "Это мягкие кусочки мяса - говядина, телятина, кролик, птица, это рыба, которая дает массу полезных компонентов, которые очень важны для подержания мозговой деятельности, укрепления памяти и просто высокой работоспособности и антистрессовой поддержки", - рассказала Королева.Способ приготовления мяса, по словам Королевой, тоже имеет значение, для максимального усвоения нужно готовить на пару или в мультиварке, главное, не жарить, а гарнир должен быть овощным. "То есть, не с крупами, ни с гречкой, ни с макаронами, ни с хлебом есть мясо, только овощи, так как овощи стимулируют работу желудочно-кишечного тракта, проходя вперед источников белка, и готовят кишечник к максимальному усвоению источников белка", - сказала Королева.Также диетологи подчеркнули, что стоит отказаться от сладостей, фастфуда и газированных напитков, они только навредят организму и не дадут чувства сытости."Считается, что сладости и шоколад активируют мозговую активность. Конечно же, это миф! Если хочется съесть сладкое, вы можете это сделать, но не стоит рассчитывать на то, что эти продукты усилят умственную активность. Сладости содержат простые углеводы, которые быстро усваиваются. Сложные же углеводы перевариваются медленнее, обеспечивая организм энергией в течение более продолжительного времени. Важно обеспечить организм школьника продуктами с высокими питательными свойствами, которые обеспечат стабильный уровень энергии. Если эта задача выполнена, можно добавить и немного сладостей", - считает Майра Рау.В свою очередь Королева добавила, что вместо сладостей можно рассасывать несладкий шоколад и готовить какао. "И тогда дети получат достаточное количество магний, витамины группы В", - рассказала диетолог.

https://ria.ru/20220425/ege-1785348677.html

https://sn.ria.ru/20220525/ege-1790587709.html

https://ria.ru/20220525/ege-1790585462.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, еда, единый государственный экзамен (егэ), маргарита королева, социальный навигатор, здоровье, сн_образование