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ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града"

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града" - РИА Новости, 25.05.2022

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Минеральное из "Града"

Украинские войска в 22.30 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено 10 ракет из БМ 21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:48

2022-05-25T22:48

2022-05-25T22:50

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли Ясиноватую и Минеральное, выпущено 10 ракет из БМ 21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, по обоим населенным пунктам выпустили по пять ракет.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия