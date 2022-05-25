https://ria.ru/20220525/obrazovanie-1790688193.html

Болонская система образования

Болонская система образования - РИА Новости, 25.05.2022

Болонская система образования

Болонский процесс (БП) – добровольное сотрудничество образовательных систем европейских стран, направленное на создание общего образовательного пространства. Он РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:41

2022-05-25T17:41

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Болонский процесс (БП) – добровольное сотрудничество образовательных систем европейских стран, направленное на создание общего образовательного пространства. Он предполагает обеспечение благоприятных условий для максимально облегченного передвижения учащихся и обладателей дипломов (квалификаций) в пределах общего пространства, углубленного взаимодействия между отдельными вузами в образовательной и исследовательской деятельности, дальнейшего расширения культурных и гуманитарных связей между участвующими странами, укрепления экономического сотрудничества на европейском континенте. Идеи интеграции образования на европейском континенте зародились при подготовке Лиссабонской конвенции "О признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе" (1997). Впервые они были включены в Совместную декларацию министров образования Великобритании, Германии, Италии и Франции о гармонизации европейской системы высшего образования (Париж, 1998). Официальной датой начала Болонского процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда в городе Болонья (Италия) министры образования 29 европейских государств приняли декларацию "Зона европейского высшего образования" или Болонскую декларацию. Предтечей Болонской декларации была Сорбонская декларация 1998 года, в которой сегментация европейского образования рассматривалась как не соответствующая духу времени и не позволяющая европейскому образованию быть в полной мере конкурентоспособным и привлекательным.Одним из следствий Болонской декларации явилось широкое международное обсуждение задач и путей формирования к 2010 году Европейского пространства высшего образования. Болонский процесс – серия встреч на уровне министерств и соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Болонская декларация провозгласила лозунг "Европа знаний" и сформулировала главные цели и основные направления формирования Европейского пространства высшего образования: введение национальных систем легко читаемых и сопоставимых степеней (квалификаций); переход на систему высшего образования, базирующуюся на двух основных уровнях (циклах): бакалавриат и магистратура; принятие единой системы академических кредитов (EСTS); обеспечение гарантированного качества образования за счет усиления международного сотрудничества; разработка и принятие сравнимых критериев и методов контроля и оценки качества образования; внедрение приложения к дипломам (квалификациям) единого образца; достижение безусловного признания университетами стран-участниц Болонского процесса дипломов (квалификаций) и периодов обучения с использованием общепринятых методик оценки документов об образовании и механизмов принятия решения о признании; расширение студенческой мобильности; всемерное развитие института обучения в течение жизни; расширение автономных прав вузов, внедрение современного институтского менеджмента; обеспечение привлекательности европейского образования для студентов других стран и континентов.Одной из новаций Болонской системы является так называемая концепция непрерывного образования, которая предусматривает возможность непрерывного, пожизненного обучения, она позволяет человеку получить в течение жизни несколько дипломов и ученых степеней, а вузу – дополнительный доход, за счет предоставления базы для обучения желающих. Так же, одна из новаций, на которой базируется мобильность студента, при которой, начав учиться в одной стране, он может продолжить учебу в другой, а завершить вообще в третьей. Болонская система образования основывается на компетентностном подходе, когда оценивание студентов происходит по определенным кредитам, иначе – баллам. Эта система заимствована у Учреждения кредитной системы по Европейской кредитно-трансферной системе (БСТ8). Вначале в документах Болонского процесса говорилось только о двух уровнях высшего образования – "бакалавр" и "магистр". Третий уровень – "доктор" – лишь упоминался в Болонской декларации, так как вначале считалось, что только незначительное число магистров будет переходить на этот уровень. На Берлинской конференции министров, отвечающих за высшее образование в европейских странах, в 2003 году было принято решение добавить третий уровень – "доктор". Сейчас в Болонском процессе участвуют 49 стран. Страны Болонского процесса ввели систему образования по схеме: бакалавриат – три года, магистратура – один-два года. Россия к Болонскому процессу присоединилась на конференции министров образования в Берлине (ФРГ) в сентябре 2003 года. В России больше известна Болонская двухуровневая система образования, когда обучение делится на бакалавриат (четыре года) и магистратуру (два года). При этом бакалавр может попробовать получить магистратуру уже по другому направлению. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет. Предполагалось, что после завершения создания в 2010 году формальных рамок глубокого международного сотрудничества интеграция европейского образования в рамках Болонского процесса будет продолжена на качественно новом уровне.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, образование, образование - общество, россия, германия