https://ria.ru/20220525/otkaz-1790543825.html
Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы
Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022
Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа Россией от Болонской системы в образовании есть объективные причины. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:46
2022-05-25T09:46
2022-05-25T09:49
общество
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа Россией от Болонской системы в образовании есть объективные причины.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее (стандартизации - ред.) не случилось То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, Болонская система была "интересным и обоюдовыгодным предложением" на бумаге. "Практика предполагает наше выкладывание на 100%, с их стороны - частичное и во многом менее 50-процентная реализация своих обязательств, только по тем направлениям, пытались что-то сделать, где им действительно это нужно и выгодно", - сказала дипломат, добавив, что признание диплома специалиста происходило только в том случае, если было выгодно другой стороне."Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад", - пояснила Захарова.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.
https://ria.ru/20220525/vykhod-1790538001.html
https://ria.ru/20220524/obrazovanie-1790339775.html
https://ria.ru/20220518/obrazovanie-1789215928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), навигатор абитуриента
09:46 25.05.2022 (обновлено: 09:49 25.05.2022)
Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы
Представитель МИД Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила
, что у отказа Россией от Болонской системы в образовании есть объективные причины.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
"Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее (стандартизации - ред.) не случилось То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, Болонская система была "интересным и обоюдовыгодным предложением" на бумаге. "Практика предполагает наше выкладывание на 100%, с их стороны - частичное и во многом менее 50-процентная реализация своих обязательств, только по тем направлениям, пытались что-то сделать, где им действительно это нужно и выгодно", - сказала дипломат, добавив, что признание диплома специалиста происходило только в том случае, если было выгодно другой стороне.
"Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад", - пояснила Захарова.
Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.
Россия
присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.