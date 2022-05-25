https://ria.ru/20220525/otkaz-1790543825.html

Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы

Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы - РИА Новости, 25.05.2022

Захарова заявила об объективных причинах отказа от Болонской системы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа Россией от Болонской системы в образовании есть объективные причины. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:46

2022-05-25T09:46

2022-05-25T09:49

общество

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у отказа Россией от Болонской системы в образовании есть объективные причины.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Система, которая предполагала изначально запланированную стандартизацию, ее (стандартизации - ред.) не случилось То есть наши дипломы не получили полного признания. Все было выборочно, все было частично. Как всегда", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По словам Захаровой, Болонская система была "интересным и обоюдовыгодным предложением" на бумаге. "Практика предполагает наше выкладывание на 100%, с их стороны - частичное и во многом менее 50-процентная реализация своих обязательств, только по тем направлениям, пытались что-то сделать, где им действительно это нужно и выгодно", - сказала дипломат, добавив, что признание диплома специалиста происходило только в том случае, если было выгодно другой стороне."Это то, против чего мы начали протестовать, уже много лет назад", - пояснила Захарова.Болонская система предусматривает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5-6 лет. С 2024 года вступает в силу новый перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, который продолжил тенденцию приоритетности обучения в рамках специалитета и реализации образовательных программ длинного цикла (5-6 лет) при уменьшении программ бакалавриата и магистратуры и увеличении количества специальностей соответственно. В прежнем перечне программ бакалавриата было 186, а в новом перечне - 154. Специальностей было 125, стало 124.Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Несмотря на присоединение России к нему, подготовка кадров сохранила ориентированность на национальные приоритеты.

https://ria.ru/20220525/vykhod-1790538001.html

https://ria.ru/20220524/obrazovanie-1790339775.html

https://ria.ru/20220518/obrazovanie-1789215928.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), навигатор абитуриента