России надо выйти из Болонского образовательного процесса, считает Степашин
Глава АЮР Степашин заявил, что России нужно выйти из Болонского образовательного процесса
Сергей Степашин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. России стоит пересмотреть необходимость участия в Болонском образовательном процессе и вернуться к классическому варианту специалитета и аспирантуры, заявил РИА Новости председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.
По его мнению, присоединение России к Болонскому процессу не только не оправдало возлагаемых на него надежд, но и привело к утрате важнейших достоинств системы классического российского и советского образования.
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"Автоматического признания дипломов о высшем образовании выпускников российских вузов в западных университетах так и не произошло. Более того, борьба России за защиту прав населения ДНР и ЛНР привела к беспрецедентной в истории мирового высшего образования дискриминации российских студентов по мотивам их национальности и многочисленным случаям отчисления российских учащихся из школ и высших учебных заведений иностранных государств, в том числе участников Болонского процесса", - сказал Степашин.
Он подчеркнул, что в скорейшее время нужно поднять вопрос о возвращении в систему российского высшего образования классических вариантов: специалитета и аспирантуры.
"На протяжении долгих лет Россия и СССР выпускали огромное количество первоклассных специалистов, что подтверждается высочайшим уровнем российской и советской науки и промышленности. Поэтому необходимо все преимущества Болонского процесса и классической школы сохранить и усовершенствовать под современные реалии", - считает Степашин.
С момента вступления России в болонский процесс прошло достаточное количество времени для подведения итогов реформирования отечественной системы высшего образования. "И они, на мой взгляд, не оправдали ожидания. Думаю, пришло время для выхода России из Болонского образовательного процесса", - резюмировал председатель АЮР.
В АЮР напомнили, что Болонский процесс — серия встреч на уровне министерств и соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Назван в честь Болонского университета, где в 1999 году министры образования 29 европейских стран подписали Болонскую декларацию. Этот процесс создал Европейское пространство высшего образования в соответствии с Лиссабонской конвенцией о признании.