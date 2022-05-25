20:43 25.05.2022 (обновлено: 20:45 25.05.2022)
В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана
Советник президента Калын заявил, что расширение НАТО невозможно без учета опасений Турции
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Официальный представитель, главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что без удовлетворения опасений Анкары ни о каком процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть и речи.
"Они (Швеция и Финляндия – ред.) заявили, что понимают наши опасения. Мы им предоставили все факты", - сказал Калын на пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
"Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи", - сказал Калын на пресс-конференции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.