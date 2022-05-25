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В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 25.05.2022
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В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана
В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана - РИА Новости, 25.05.2022
В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана
Официальный представитель, главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что без удовлетворения опасений Анкары ни о каком процессе вступления... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T20:43
2022-05-25T20:45
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
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йенс столтенберг
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Официальный представитель, главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что без удовлетворения опасений Анкары ни о каком процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть и речи."Они (Швеция и Финляндия – ред.) заявили, что понимают наши опасения. Мы им предоставили все факты", - сказал Калын на пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220524/nato-1790376431.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, мевлют чавушоглу, йенс столтенберг
20:43 25.05.2022 (обновлено: 20:45 25.05.2022)
 
В НАТО должны учитывать опасения Турции, заявил советник Эрдогана

Советник президента Калын заявил, что расширение НАТО невозможно без учета опасений Турции

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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АНКАРА, 25 мая – РИА Новости. Официальный представитель, главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что без удовлетворения опасений Анкары ни о каком процессе вступления Финляндии и Швеции в НАТО не может быть и речи.
"Они (Швеция и Финляндия – ред.) заявили, что понимают наши опасения. Мы им предоставили все факты", - сказал Калын на пресс-конференции по итогам переговоров с делегациями двух стран в Анкаре.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:20
В Пентагоне считают, что Швеция и Финляндия смогут договориться с Турцией
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
"Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе не может быть речи", - сказал Калын на пресс-конференции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 14:26
Финляндия и НАТО подписали Техническое соглашение о взаимной поддержке
 
В миреТурцияФинляндияШвецияНАТОМевлют ЧавушоглуЙенс Столтенберг
 
 
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