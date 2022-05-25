https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html

Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой

Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой - РИА Новости, 25.05.2022

Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция делает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:55

2022-05-25T15:55

2022-05-25T15:55

в мире

йенс столтенберг

мевлют чавушоглу

турция

финляндия

швеция

нато

греция

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АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция делает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма."Будет ошибкой, если Турция продолжит использовать эти переговоры для получения выгоды в своих национальных интересах. Это время, когда нам всем нужно объединиться. Важно, чтобы НАТО усилилась за счет добавления двух стран, и, откровенно говоря, последнее, что нам нужно внутри НАТО, это еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По его словам, важно иметь период спокойствия и стабильности."Мы никогда не были теми, кто вызывает напряжение", - сказал премьер Греции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790442306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу, турция, финляндия, швеция, нато, греция, кириакос мицотакис