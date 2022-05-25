Рейтинг@Mail.ru
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/nato-1790650028.html
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой - РИА Новости, 25.05.2022
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция делает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:55
2022-05-25T15:55
в мире
йенс столтенберг
мевлют чавушоглу
турция
финляндия
швеция
нато
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_0:135:2877:1753_1920x0_80_0_0_07f36ba117c0f1a0184b941e6c1b3d1f.jpg
АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция делает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма."Будет ошибкой, если Турция продолжит использовать эти переговоры для получения выгоды в своих национальных интересах. Это время, когда нам всем нужно объединиться. Важно, чтобы НАТО усилилась за счет добавления двух стран, и, откровенно говоря, последнее, что нам нужно внутри НАТО, это еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По его словам, важно иметь период спокойствия и стабильности."Мы никогда не были теми, кто вызывает напряжение", - сказал премьер Греции.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790442306.html
турция
финляндия
швеция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762816761_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_fbf5211932cb308c2260532811dc8c0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу, турция, финляндия, швеция, нато, греция, кириакос мицотакис
15:55 25.05.2022
 
Премьер Греции назвал позицию Турции по расширению НАТО ошибкой

Мицотакис назвал позицию Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО ошибкой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 25 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Турция делает ошибку, отказываясь поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Ранее сообщалось, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Президент Турции заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране "нужно письменное соглашение" со Швецией и Финляндией "о конкретном шаге" этих стран по прекращению поддержки ими терроризма.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам
"Будет ошибкой, если Турция продолжит использовать эти переговоры для получения выгоды в своих национальных интересах. Это время, когда нам всем нужно объединиться. Важно, чтобы НАТО усилилась за счет добавления двух стран, и, откровенно говоря, последнее, что нам нужно внутри НАТО, это еще один источник геополитической нестабильности в Восточном Средиземноморье", - сказал Мицотакис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, важно иметь период спокойствия и стабильности.
"Мы никогда не были теми, кто вызывает напряжение", - сказал премьер Греции.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Анкара - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:46
В Турции допустили выход из НАТО из-за Швеции и Финляндии
 
В миреЙенс СтолтенбергМевлют ЧавушоглуТурцияФинляндияШвецияНАТОГрецияКириакос Мицотакис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала