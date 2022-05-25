https://ria.ru/20220525/moldaviya-1790569198.html
Молдавская оппозиция проводит марш против репрессий по центру Кишинева
Молдавская оппозиция проводит марш против репрессий по центру Кишинева - РИА Новости, 25.05.2022
Молдавская оппозиция проводит марш против репрессий по центру Кишинева
Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) в среду проводит акцию протеста против притеснения со стороны властей, участники акции начали марш от здания... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:14
2022-05-25T11:14
2022-05-25T11:37
в мире
игорь додон
кишинев
молдавия
псрм
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КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) в среду проводит акцию протеста против притеснения со стороны властей, участники акции начали марш от здания парламента к генпрокуратуре, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты "Правительство в отставку!", "Нет росту цен!", "Свободу Додону", "Нет телевизионной юстиции" и другие.По инициативе организаторов, участники акции протеста решили пройти маршем по центру Кишинева, сделав небольшую остановку у здания правительства. Депутат Владимир Односталко заявил, что конечной точкой является генпрокуратура Молдавии. При этом задержанный накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон находится в изоляторе генерального управления полиции Кишинева это буквально в пяти минутах ходьбы от здания генпрокуратуры. Не исключено, что акция протеста передвинется и туда, поскольку, со слов Односталко, депутаты были намерены после акции протеста поддержать своего неформального лидера.Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Во вторник в доме бывшего лидера ПСРМ и страны прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже ПСРМ объявила о массовых протестах в среду.Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/protesty-1790515661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790578434_8:0:867:644_1920x0_80_0_0_eacc9c806ee4fad8b241c9d063a58c42.jpg
Акция протеста в Молдавии из-за задержания экс-президента Додона
В Молдове проходит акция протеста из-за задержания экс-президента Додона. Манифестанты скандируют: "Свободу Додону", "Нет политическим расправам", "Долой Майю Санду", сообщает корреспондент @rusputnikmd с места событий.
2022-05-25T11:14
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PT0M18S
РИА Новости
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в мире, игорь додон, кишинев, молдавия, псрм
11:14 25.05.2022 (обновлено: 11:37 25.05.2022)
Молдавская оппозиция проводит марш против репрессий по центру Кишинева
Молдавская оппозиция проводит марш против репрессий властей по центру Кишинева
КИШИНЕВ, 25 мая – РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов (ПСРМ) в среду проводит акцию протеста против притеснения со стороны властей, участники акции начали марш от здания парламента к генпрокуратуре, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники оппозиции собрались в среду утром у здания парламента, к кишиневцам присоединились жители разных районов страны. Протестующие держат плакаты "Правительство в отставку!", "Нет росту цен!", "Свободу Додону", "Нет телевизионной юстиции" и другие.
По инициативе организаторов, участники акции протеста решили пройти маршем по центру Кишинева
, сделав небольшую остановку у здания правительства. Депутат Владимир Односталко заявил, что конечной точкой является генпрокуратура Молдавии
. При этом задержанный накануне экс-президент Молдавии Игорь Додон
находится в изоляторе генерального управления полиции Кишинева это буквально в пяти минутах ходьбы от здания генпрокуратуры. Не исключено, что акция протеста передвинется и туда, поскольку, со слов Односталко, депутаты были намерены после акции протеста поддержать своего неформального лидера.
Накануне сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали на 72 часа Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Во вторник в доме бывшего лидера ПСРМ
и страны прошли обыски и следственные мероприятия. Руководство Партии социалистов призвало своих сторонников выйти на акцию в поддержку Додона. Позже ПСРМ объявила о массовых протестах в среду.
Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками".
Политик призвал сторонников ПСРМ поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".