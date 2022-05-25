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МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
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МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:51
общество
политика
евгений зиничев
александр мельников
александр куренков (мчс)
россия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Уважаемые товарищи, у вас очень много работы, система работает с хорошей отдачей, профессионально. Хочу вас всех за это поблагодарить и выразить надежду на то, что так будет в дальнейшем. Мы все на вас надеемся", - сказал Путин.Кандидатура Куренкова, до последнего времени замдиректора Росгвардии, была внесена в Совфед главой государства. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
https://ria.ru/20220525/mchs-1790680354.html
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общество, политика, евгений зиничев, александр мельников, александр куренков (мчс), россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:19 25.05.2022 (обновлено: 17:51 25.05.2022)
 
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин

Президент Путин заявил, что МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ
Президент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова.
"Уважаемые товарищи, у вас очень много работы, система работает с хорошей отдачей, профессионально. Хочу вас всех за это поблагодарить и выразить надежду на то, что так будет в дальнейшем. Мы все на вас надеемся", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин выступает на представлении Александра Куренкова в качестве нового министра МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 17:17
МЧС должно отвечать всем вызовам, заявил Путин
Кандидатура Куренкова, до последнего времени замдиректора Росгвардии, была внесена в Совфед главой государства. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о назначении.
Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
Новый глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 13:24
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС
 
ОбществоПолитикаЕвгений ЗиничевАлександр МельниковАлександр Куренков (МЧС)РоссияНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Совет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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