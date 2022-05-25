https://ria.ru/20220525/mchs-1790680615.html

МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин

МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022

МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин

МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:19

2022-05-25T17:19

2022-05-25T17:51

общество

политика

евгений зиничев

александр мельников

александр куренков (мчс)

россия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Уважаемые товарищи, у вас очень много работы, система работает с хорошей отдачей, профессионально. Хочу вас всех за это поблагодарить и выразить надежду на то, что так будет в дальнейшем. Мы все на вас надеемся", - сказал Путин.Кандидатура Куренкова, до последнего времени замдиректора Росгвардии, была внесена в Совфед главой государства. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220525/mchs-1790680354.html

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россия

норильск

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, политика, евгений зиничев, александр мельников, александр куренков (мчс), россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)