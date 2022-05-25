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МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:19
2022-05-25T17:51
общество
политика
евгений зиничев
александр мельников
александр куренков (мчс)
россия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. МЧС России работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил президент Владимир Путин, представляя сотрудникам ведомства нового министра Александра Куренкова."Уважаемые товарищи, у вас очень много работы, система работает с хорошей отдачей, профессионально. Хочу вас всех за это поблагодарить и выразить надежду на то, что так будет в дальнейшем. Мы все на вас надеемся", - сказал Путин.Кандидатура Куренкова, до последнего времени замдиректора Росгвардии, была внесена в Совфед главой государства. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС, позже Путин подписал указ о назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему присвоено звание Героя России.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, политика, евгений зиничев, александр мельников, александр куренков (мчс), россия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
17:19 25.05.2022 (обновлено: 17:51 25.05.2022)
МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально, заявил Путин
Президент Путин заявил, что МЧС работает с хорошей отдачей и профессионально