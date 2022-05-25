13:24 25.05.2022 (обновлено: 13:39 25.05.2022)
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС
Президент Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкНовый глава МЧС Александр Куренков
Новый глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента.
"Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в публикации.
На пленарном заседании 25 мая кандидатуру, предложенную президентом, поддержали члены Совета Федерации.
Накануне это назначение одобрили и профильные комитеты верхней палаты парламента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.
Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполнять обязанности главы ведомства поручили первому замминистра Александру Чуприяну.
По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.