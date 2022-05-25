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Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
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Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС - РИА Новости, 25.05.2022
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС
Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:24
2022-05-25T13:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента.На пленарном заседании 25 мая кандидатуру, предложенную президентом, поддержали члены Совета Федерации.Накануне это назначение одобрили и профильные комитеты верхней палаты парламента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполнять обязанности главы ведомства поручили первому замминистра Александру Чуприяну.По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, владимир путин
13:24 25.05.2022 (обновлено: 13:39 25.05.2022)
 
Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС

Президент Путин подписал указ о назначении генерал-майора Александра Куренкова главой МЧС

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкНовый глава МЧС Александр Куренков
Новый глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Новый глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента.
"Президент России Владимир Путин своим указом назначил генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в публикации.
На пленарном заседании 25 мая кандидатуру, предложенную президентом, поддержали члены Совета Федерации.
Накануне это назначение одобрили и профильные комитеты верхней палаты парламента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.
Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполнять обязанности главы ведомства поручили первому замминистра Александру Чуприяну.
По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.
Александр Чуприян - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 15:46
Чуприян займет должность первого замглавы МЧС, сообщил источник
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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