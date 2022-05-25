https://ria.ru/20220525/mchs-1790606497.html

Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС

Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС - РИА Новости, 25.05.2022

Путин назначил генерал-майора Куренкова главой МЧС

Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:24

2022-05-25T13:24

2022-05-25T13:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Куренкова новым руководителем МЧС, сообщила пресс-служба президента.На пленарном заседании 25 мая кандидатуру, предложенную президентом, поддержали члены Совета Федерации.Накануне это назначение одобрили и профильные комитеты верхней палаты парламента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполнять обязанности главы ведомства поручили первому замминистра Александру Чуприяну.По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20220523/mchs-1790194908.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, владимир путин