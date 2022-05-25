https://ria.ru/20220525/mchs-1790566365.html

Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС - РИА Новости, 25.05.2022

Совет Федерации поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:05

2022-05-25T11:05

2022-05-25T12:43

политика

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.Решение Совфеда оформили постановлением, которое незамедлительно должно поступить президенту.Как заявила на заседании спикер Валентина Матвиенко, Куренков обладает всеми необходимыми качествами для работы на этом посту.Назначить Куренкова на пост главы МЧС предложил Владимир Путин.Накануне кандидатуру одобрили профильные комитеты верхней палаты парламента. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "Путин хорошо лично знает Куренкова", ранее занимавшего должность замглавы Росгвардии.Возглавлявший МЧС с 2018 года Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021-го на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Ему было 55 лет. Временно исполнять обязанности главы ведомства поручили первому замминистра Александру Чуприяну.По действующему законодательству федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, отвечающих за оборону и безопасность государства, предотвращение чрезвычайных ситуаций, ведающих внутренними и иностранными делами, юстицией, назначает президент после консультаций с Советом Федерации.

https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)