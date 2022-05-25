https://ria.ru/20220525/litva-1790600822.html
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков - РИА Новости, 25.05.2022
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков
Литва передаст Украине 20 БТР М113, 10 грузовых автомобилей и 10 легковых машин для разминирования, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:57
2022-05-25T12:57
2022-05-25T12:57
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Литва передаст Украине 20 БТР М113, 10 грузовых автомобилей и 10 легковых машин для разминирования, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас Анушаускас."Мы готовим новую отправку помощи Украине. Двадцать БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) будут скоро доставлены", - написал он в Twitter.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
https://ria.ru/20220521/naemniki-1789917253.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия, украина, литва
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков
Литва отправит Украине 20 БТР, десять грузовиков и десять машин для разминирования