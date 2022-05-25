Рейтинг@Mail.ru
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/litva-1790600822.html
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков - РИА Новости, 25.05.2022
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков
Литва передаст Украине 20 БТР М113, 10 грузовых автомобилей и 10 легковых машин для разминирования, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:57
2022-05-25T12:57
в мире
сергей шойгу
владимир путин
донбасс
россия
украина
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_0:222:3247:2048_1920x0_80_0_0_439a1eb9efa4ae89ad47cf50ac23bc26.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Литва передаст Украине 20 БТР М113, 10 грузовых автомобилей и 10 легковых машин для разминирования, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас Анушаускас."Мы готовим новую отправку помощи Украине. Двадцать БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) будут скоро доставлены", - написал он в Twitter.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790149852.html
https://ria.ru/20220521/naemniki-1789917253.html
донбасс
россия
украина
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569767035_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_d305d2d1ebfa30e2d55cd75426d7e3e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей шойгу, владимир путин, донбасс, россия, украина, литва
12:57 25.05.2022
 
Литва отправит Украине 20 БТР и десять грузовиков

Литва отправит Украине 20 БТР, десять грузовиков и десять машин для разминирования

© РИА Новости / Надежда КульбинеВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Вильнюс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Литва передаст Украине 20 БТР М113, 10 грузовых автомобилей и 10 легковых машин для разминирования, сообщил во вторник министр обороны республики Арвидас Анушаускас.
"Мы готовим новую отправку помощи Украине. Двадцать БТР М113, 10 военных грузовиков и 10 внедорожников (для операций по разминированию) будут скоро доставлены", - написал он в Twitter.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский призвал дать Украине все оружие, которое она просит
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Элементы военной формы ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 16:24Специальная военная операция на Украине
Наемники на Украине сталкиваются с дефицитом оружия, сообщили СМИ
 
В миреСергей ШойгуВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала