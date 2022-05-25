https://ria.ru/20220525/kurenkov-1790679180.html

Путин представил нового главу МЧС Куренкова

Путин представил нового главу МЧС Куренкова - РИА Новости, 25.05.2022

Путин представил нового главу МЧС Куренкова

Президент России Владимир Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова, рассказав, что он начинал свой профессиональный путь рядовым сотрудником в... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:14

2022-05-25T17:14

2022-05-25T17:56

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин представил нового главу МЧС Александра Куренкова, рассказав, что он начинал свой профессиональный путь рядовым сотрудником в органах госбезопасности, не является карьеристом в плохом смысле слова, а наоборот, "служака", умеющий досконально погружаться в свое дело."Добрый день, уважаемые товарищи. Сегодня представляю вам нового министра по чрезвычайным ситуациям, Александра Вячеславовича Куренкова. Александр Вячеславович начал свою деятельность рядовым сотрудником в органах государственной безопасности, затем длительное время также работал в Федеральной службе охраны, последнее место работы - заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии", - сказал Путин в центре управления в кризисных ситуациях МЧС.Президент отметил, что теперь Куренков поднимется на еще одну ступеньку в своей профессиональной карьере."Но Александр Вячеславович не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака. Знает то дело, за которое берется, досконально. Умеет погружаться. Умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе. Я уверен, так произойдет и в руководящем звене министерства по чрезвычайным ситуациям, и в министерстве в целом. Опираясь при этом, конечно, на профессионалов", - сказал Путин.Кандидатура Куренкова была внесена в Совфед президентом РФ. Он занимал должность замдиректора Росгвардии. В среду на заседании Совфед проголосовал за утверждение Куренкова на посту главы МЧС. Позже Путин подписал указ о его назначении.Предыдущий глава ведомства Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20220524/mchs-1790387814.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия